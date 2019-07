Führungen durchs Ried enden mit einer Einkehr

Führungen durchs Pfrunger-Burgweiler Ried mit anschließender Einkehr bietet das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf im Jahr seines 25-jährigen Bestehens an. Nach einer Wanderung lassen die Teilnehmer laut Ankündigung den Abend bei einem gemeinsamen Abendessen in einem der vielen Gasthöfen rings ums Ried gemütlich ausklingen. Im Preis inbegriffen sind die Führung und das einheitliche Essen sowie ein Getränk pro Teilnehmer.

„Geschichten und Märchen vom Moor“ wird Elvira Mießner am Freitag, 16. August, von 17 bis etwa 21 Uhr erzählen. Treffpunkt für die Märchenwanderung für Erwachsene und Kinder ab acht Jahren ist am Wanderparkplatz Ostrach-Waldbeuren (unterhalb des Landhotels Alte Mühle). Die Kosten belaufen sich auf 25 Euro für Erwachsene, zwölf Euro für Kinder und Jugendliche inklusive Essen und Getränk im Landhotel Alte Mühle.

Die gleiche Führung findet am Freitag, 13. September, von 17 bis etwa 21 Uhr statt. Treffpunkt ist dann der Wanderparkplatz Riedhof (Riedwirtschaft) bei Wilhelmsdorf-Pfrungen. Die Kosten belaufen sich auf 25 Euro für Erwachsene, zwölf Euro für Kinder und Jugendliche inklusive Essen und Getränk in der Riedwirtschaft.

„Dem Räuber auf der Spur“ sind die Teilnehmer am Freitag, 6. September, von 17 bis etwa 21 Uhr mit Moorführer Erwin Burth. Treffpunkt für die geführte Wanderung mit Vesper und Überraschung für Erwachsene und Kinder ist am Gasthaus Schwanen in Ostrach-Unterweiler. Die Kosten belaufen sich auf 25 Euro, zwölf Euro für Kinder und Jugendliche inklusive Vesper und Getränk im Gasthaus Schwanen.

Die „Wilde Moorlandschaft genießen“ heißt es am Freitag, 13. September, von 17 bis etwa 21 Uhr. Treffpunkt zur Wanderung für Erwachsene und Kinder ab acht Jahren ist der Wanderparkplatz Wilhelmsdorf-Pfrungen (an der Riedstraße unterhalb Gasthof Goldenes Kreuz). Die Kosten belaufen sich auf 25 Euro für Erwachsene, zwölf Euro für Kinder und Jugendliche inklusive Essen und Getränk im Gasthof Goldenes Kreuz in Pfrungen.