Exkursionsteilnehmerin stürzt Hang hinab

Eine Teilnehmerin einer Exkursion ist am Sonntagnachmittag in der Nähe von Zußdorf gestürzt und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, rutschte die 72 Jahre alte Frau aus und fiel einen Hang hinab. Die Wandergruppe half der Verletzten und brachte sie in befahrbares Gelände, wo eine Rettungswagenbesatzung sie versorgte und im Anschluss in ein Krankenhaus brachte. Nach derzeitige Erkenntnissen verletzte sich die Frau durch den Sturz nicht unerheblich, wie es im Polizeibericht heißt.