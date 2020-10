Exhibitionist belästigt Frau in Wilhelmsdorf

Hinweise erbittet die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Sonntag zwischen 16.30 und 16.45 Uhr am Weiher im Bereich des Wilhelmsdorfer Naturschutzzentrums ereignet hat. Eine Frau wurde dort laut Bericht auf einen Mann aufmerksam, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als die Frau ihre Begleiter auf den Mann hinweisen wollte, flüchtete dieser.

Der Mann ist etwa 65 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, hat einen dicken Bauch, eine normale Statur, weiße Haare und war mit einem weinroten Pullover sowie einer dunklen Hose bekleidet. Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ravensburg unter Telefon 0751/8030 in Verbindung zu setzen.