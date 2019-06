Zwei Fachvorträge haben im Mittelpunkt des diesjährigen Info- und Beratungsstellentages der Suchthilfekliniken der Zieglerschen gestanden. Daneben gab es viele Möglichkeiten zum Austausch, zu Diskussionen sowie zum Kennenlernen der Klinik, teilen die Zieglerschen mit.

Einmal pro Jahr laden die Kliniken Höchsten und Ringgenhof im Wechsel Fachleute aus psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstellen, aus anderen Kliniken, aus Sucht-Selbsthilfe-Organisationen sowie Kosten- und Leistungsträger ein, um über Themen aus Theorie und Praxis zu informieren. In diesem Jahr fand die Veranstaltung in der Fachklinik Ringgenhof, einer Einrichtung der Zieglerschen für suchtkranke Männer in Wilhelmsdorf statt.

„Es ist eher unnormal, keine seelischen Probleme zu haben“, erklärte Dr. Alexander Gauder, Chefarzt in der Fachklinik Ringgenhof, in seinem mit vielen Beispielen und Übungen garnierten Fachvortrag den Besuchern. Oft würden seelische Erkrankungen gerade erst durch den Wunsch entstehen, unangenehme Gedanken und Gefühle zu kontrollieren und zu vermeiden. Das führe oft zu einem Tunnelblick, der das Leid für die Betroffenen nur noch verstärke.

Ein Ausweg könne hier die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, eine moderne, achtsamkeitsbasierte Verhaltenstherapie, bieten, die für viele Menschen hilfreich sein könne – für seelisch Gesunde bis hin zu sehr schweren Fällen. Deren zentraler Ansatz sei es, die eigenen Gefühle nicht mehr als schädlich zu beurteilen und unangenehme Gefühle achtsam und bewusst zuzulassen. Die durch das Aufgeben der Vermeidung frei werdende Energie und entstehende Flexibilität können dann genutzt werden, um sich auf ein erfülltes, wertorientiertes Leben hin zu bewegen.

Heino Stöver von der Fachhochschule Frankfurt sprach nach dem gemeinsamen Mittagessen über „Therapie im Wandel der Zeit“ und beleuchtete die Veränderungen in der Suchttherapie im Laufe der vergangenen 40 bis 50 Jahre. Er sprach über neue Entwicklungen und Konstanten in der Behandlung von Suchterkrankungen und erklärte, dass aktuell nur etwa zehn Prozent der hilfebedürftigen Suchtkranken erreicht würden. In diesem Zusammenhang forderte er unter anderem die Modernisierung in der Art der Ansprache der Zielgruppe. Stöver ist seit 2009 Professor an der Frankfurt University of Applied Sciences und dort auch Geschäftsführender Direktor des Instituts für Suchtforschung.