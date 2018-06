Erlebniswoche im Pfrunger Ried

Mit sieben Veranstaltungen beteiligt sich das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf an der landesweiten Naturerlebniswoche vom 30. April bis 8. Mai. Und Start ist gleich mit einer Besonderheit: Das Pfrunger-Burgweiler Ried gilt nämlich als einziges Gebiet in Baden-Württemberg, wo Sumpfschildkröten noch frei lebend vorkommen.

Die „Gepanzerten Seltenheiten – die Europäischen Sumpfschildkröten“ stellt Dominik Hauser bei einer Führung über den Riedlehrpfad am Samstag ab 14 Uhr vor. Selbstverständlich gibt es auch eine geführte Maiwanderung. Sie führt am Sonntag von 10 bis 15 Uhr „Rund um den Großen Trauben“ mit Moorführerin Marianne Tichy. Unterwegs ist eine Vesperpause mit Rucksackvesper eingeplant. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Riedhof/Riedwirtschaft. Um „Mausohr, Abendsegler & Co.“ geht es bei einer Fledermausführung für Erwachsene und Kinder mit Pia Wilhelm am 4. Mai von 19 bis 22 Uhr. Und am 5. Mai stellt von 14 bis 17 Uhr Christiane Stemmer bei einer Führung für Kinder ab sieben Jahren die „Wunderwelt der Ameisen“ vor. Um eine andere Insektengruppe geht es am 6. Mai um 20 Uhr beim Vortrag „Schönbär und Nonne“, bei dem Armin Dett das geheime Leben der Nachtfalter vorstellt.

Wer ein kreatives Muttertagsgeschenk basteln will, ist am 7. Mai um 14 Uhr zum „Muttertags-Basteln“ mit Naturmaterialien unter der Anleitung von Sabine Gerlach eingeladen, während um 15 Uhr die Sonderausstellung „Schmetterlinge verbinden…“ mit Stickereien von Frauen aus Afghanistan eröffnet wird. Am 8. Mai um 14.30 Uhr beantwortet Monika Neumeier vom Verein Pro Igel in einer „Igel-Fragestunde“ alle Fragen zu den stacheligen und doch sympathischen Gartenbewohnern.

Infos zu Kosten, Treffpunkten und Anmeldungen zu allen Veranstaltungen unter Telefon (07503 /739) im Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf. Das Jahresprogramm 2016 liegt gedruckt vor und ist unter www. naturschutzzentrum-wilhelmsdorf.de abrufbar.