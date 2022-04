Erdgasspeicher im Kreis Ravensburg sichert Teile der Gas-Versorgung

Im Untergrund zwischen dem Höhenzug des Höchsten und der Gemeinde Illmensee auf der einen und den Gemeinden Wilhelmsdorf und Fronhofen auf der anderen Seite haben sich in Urzeiten in den porösen Gesteinsschichten Erdöl und Erdgas abgelagert. Diese Rohstoffe wurden seit 1966 ausgebeutet. Der wissenschaftliche Name für die porösen Gesteinsstrukturen lautet Trigonodus-Dolomit. Als Folgenutzung wurde dann 1997 ein Gasspeicher eingerichtet. Warum heißt es offiziell Erdgasspeicher Fronhofen und nicht Wilhelmsdorf? Die Erklärung: Die norddeutsche Firma Schachtbau hat Ende der 1960er-Jahre die erste Bohrung auf Gemarkung Fronhofen ausgeführt. So wurden anschließend von der Firma alle anderen Bohrungen, auch wenn sie auf einer anderen Gemarkung lagen, als Fronhofen bezeichnet.

Über Fernleitungen angeliefertes Erdgas wird im Erdgasspeicher Fronhofen in die frühere Erdöllagerstätte gepumpt und bei Bedarf entnommen. Zur Einspeicherung wird das Erdgas zuerst gefiltert, mit Kompressoren auf hohen Druck gebracht, anschließend abgekühlt und über Rohrleitungen und Bohrungsköpfe in die Lagerstätte geleitet. Bei der Entnahme wird das Erdgas wiederum gefiltert, vorgewärmt, auf den zulässigen Netzdruck entspannt und getrocknet. Laut Angaben des Betreibers Storengy wird das Gas in einer Tiefe zwischen 1700 und 1900 Metern eingepresst. Maximal können 23 Millionen Kubikmeter Gas gespeichert werden. Das Arbeitsgasvolumen wird mit zehn Millionen Kubikmeter angegeben. Das Arbeitsgasvolumen ist das tatsächlich nutzbare Speichervolumen, das ein- oder ausgelagert wird. Als Kissengas bezeichnet man die im Speicher verbleibende Restgasmenge. (gut)