Er war politisch und künstlerisch aktiv

Heinrich Zierenberg, eine bekannte Persönlichkeit in der Gemeinde Wilhelmsdorf, ist am vergangenen Samstag im Alter von fast 83 Jahren verstorben.

Mehr als 50 Jahre wohnte der Niedersachse in Oberschwaben. In seiner Heimat hatte Heinrich Zierenberg als Meister das Malergeschäft seines Vaters übernommen. Doch nach einigen Jahren der Selbstständigkeit absolvierte er die Ausbildung zum Werklehrer. Am Schulort in Dreibergen am „Zwischenahner Meer“ lernte er seine Frau Helma kennen, mit der er über 50 Jahre verheiratet war. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor.

Ende der 60er-Jahre kam Heinrich Zierenberg als Werk- und Zeichenlehrer und als Internatsmitarbeiter ins Wilhelmsdorfer Schulzentrum. Seine Begabungen reichten vom Handwerklichen über die Bildende Kunst bis hin zur Musik. Jahrzehntelang leitete er den Wilhelmsdorfer Kirchenchor oder er war Organist – in verschiedenen Kirchengemeinden. An der Gemeindepolitik beteiligte sich Heinrich Zierenberg leidenschaftlich, als Ortschaftsrat sowie als Gemeinderat. Er war Gründungsmitglied des SPD-Ortsvereins Wilhelmsdorf und etliche Jahre dessen Vorsitzender. Als er krankheitsbedingt vorzeitig in den Ruhestand gehen musste, entfaltete er sein künstlerisches Talent in voller Breite. Aquarelle, Bilder in Acryl und gar in der seltenen Schleiftechnik entstanden in großer Zahl, gerade auch mit religiösem Inhalt. Doch so richtig bekannt geworden ist Heinrich Zierenberg durch die „Produktion“ von hunderten und aberhunderten Tierfiguren – Vögeln zumeist.