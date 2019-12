Ende der Funkstille für manche Wilhelmsdorfer: Telekom funkt in Wilhelmsdorf wieder

„Der Standort funkt wieder!“: Diese für die geplagten Mobilfunkkunden in Wilhelmsdorf zumindest zu einem Teil gute Nachricht schrieb am Dienstagvormittag Hubertus Kischkewitz, Pressesprecher der Deutschen Telekom, in einer Mail an die „Schwäbische Zeitung“.

Wie und wann die Kunden von Vodafone und Telefonica wieder ans Netz angeschlossen werden, ist zeitlich derzeit noch nicht genau zu sagen. Beide Anbieter sind auf die Technik von Telekom angewiesen und bemühen sich nach Kräften, wie versichert wird.

Glücklich zeigt sich derweil Telekom-Sprecher Kischkewitz in seiner aktuellsten Nachricht: „Nachdem es ärgerliche Verzögerungen beim Anschluss der Technik an das weltweite Netz gab, funkt der Standort Wilhelmsdorf wieder. Wir haben auch schon nach kurzer Zeit lebhaften Verkehr in der Zelle.

Noch eine gute Nachricht: Wir bieten dort alle Dienste an, sprich GSM, UMTS und bei LTE gleich zwei Frequenzbänder mit LTE 800 und LTE 900.“