Elfriede Schelshorn stirbt mit 85 Jahren

Elfriede Schelshorn, zusammen mit ihrem Mann Sepp rührige Chefin des privaten Wilhelmsdorfer Museums für bäuerliches Handwerk und Kultur, ist in der Nacht zum vergangenen Sonntag im Alter von 85 Jahren in Friedrichshafen gestorben. Ihrem Tod ging eine längere Krankheit voraus.

Elfriede Schelshorn stammt aus einer alten Wilhelmsdorfer Familie. Sie ist eine geborene Leitenberger. Ihr Vater leitete die gleichnamige Gärtnerei an der Esenhauser Straße. Ihr war es nicht mehr vergönnt, die anstehende Diamantene Hochzeit mit ihrem Mann zu feiern. Auf dem Kathrein-Tanz in Parsberg (Bayern) lernte Sepp Schelshorn 1958 die junge Elfriede aus Wilhelmsdorf kennen. Sie arbeitete in Miesbach als Floristin. Das Paar verliebte sich. Und da Elfriede aus einer Gärtnerei stammte, passte alles zusammen. Es wurde geheiratet und seit 1960 lebten Sepp und Elfriede in Wilhelmsdorf zusammen.

Gute Seele des Museums

Gemeinsam mit ihm war sie die gute Seele rund um das 1985 eröffnete Museum, das immer als Schmuckstück in der süddeutschen Museumslandschaft galt. Sie kümmerte sich bei den verschiedenen Festen um die Teilnahme befreundeter Handwerker. Sie sorgte gemeinsam mit Familienmitgliedern und Freunden für die angebotene Bewirtung. Dem Schaffensdrang ihres Mannes konnte sie in den letzten Jahren nicht mehr wie gewünscht folgen. Sie machte aus gesundheitlichen Gründen langsamer, die Veranstaltungen wurden weniger. Führungen durch das private Museum stemmte Sepp Schelshorn in letzter Zeit alleine.

Mit ihrem Mann Sepp trauern drei Kinder und vier Enkelkinder ebenso wie ein großer Freundeskreis um Elfriede Schelshorn. Die Beerdigung ist am Donnerstag um 14 Uhr auf dem Friedhof in Wilhelmsdorf.