Einbruchsversuch in Zußdorfer Firma scheitert

In der Straße Rotäcker in Zußdorf hat ein Unbekannter am Dienstagabend versucht, in ein Lagergebäude einzubrechen. Laut Polizeibericht hebelte er eine Tür am Gebäude auf.

Dabei löste er einen Alarm aus, der den Sicherheitsdienst verständigte. Derweil flüchtete der Einbrecher. Ob dieser tatsächlich im Gebäude war, ermittelt derzeit die Polizei. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07584 / 92170 zu melden.