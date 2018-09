Einbrecher werden von Bewohner gestört

Mehrere Unbekannte haben am Donnerstag gegen 23.30 Uhr vergeblich versucht, gewaltsam in ein Wohnhaus in der Zußdorfer Straße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter die Eingangstür auf, gelangten so in einen Vorraum und scheiterten an der Wohnungstür. Ein Bewohner wurde auf den Einbruchsversuch aufmerksam und verständigte die Polizei. Noch vor deren Eintreffen flüchteten die Täter unerkannt.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.