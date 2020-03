Einbrecher stiehlt Tabak und Alkohol

Auf Tabakwaren und Spirituosen hatte es ein unbekannter Täter abgesehen, der am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr in einen Einkaufsmarkt im Öschweg einbrach. Der Unbekannte hatte laut Polizeibericht zunächst eine Tür aufgehebelt und war anschließend in das Gebäude eingedrungen, wo er die Waren in eine Tiefkühltasche verstaute und anschließend zu Fuß flüchtete. Laut Zeugen handelt es sich bei dem Täter um eine schlanke Person, die 1,75 bis 1,80 Meter groß ist und einen grauen Kapuzenpulli getragen haben soll. Die Polizei bittet Personen, denen zur fraglichen Zeit Verdächtiges im Öschweg oder in der näheren Umgebung aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, zu melden.