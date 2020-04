Einbrecher stehlen Zigaretten in Supermarkt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in einen Lebensmittelmarkt im Wilhelmsdorfer Öschweg eingebrochen worden. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Die unbekannten Täter hebelten eine Seitentür auf und gelangten in die Verkaufsräume. Dabei klauten die Diebe Zigaretten in noch unbekannter Anzahl. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Altshausen unter der Telefonnummer 07584/92170 in Verbindung zu setzen.