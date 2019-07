Einbrecher stehlen Geld aus Wilhelmsdorfer Getränkemarkt

In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte ein Fenster zu den Geschäftsräumen eines Getränkemarktes in der Brunnenstraße in Niederweiler entriegelt und stiegen in das Gebäude ein, nachdem sie die Fensterverriegelung gewaltsam überwunden hatten. Im Getränkemarkt fanden und entwendeten die Täter laut Polizeibericht Münz- und Wechselgeld in relativ geringer Höhe. Offensichtlich verließen die Täter das Tatobjekt wieder durch das Einstiegsfenster. Tatzusammenhang könnte mit dem Einbruch in ein Wohngebäude in Fleischwangen bestehen. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Altshausen, Telefon 07584 / 92170.