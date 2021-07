Ein Zentrum für die Welt der Bienen

Ein Informationszentrum, einen Schulungsort und eine Imkerei wird das Bienenatelier in Wilhelmsdorf unter seinem Dach beherbergen. Noch wird gebaut, aber lange dauert es nicht mehr, bis der Verein Bienenwelten die Tore seiner Erlebniswelt rund um das nützliche Insekt öffnen kann.

Das Gebäude steht bereits seit einigen Wochen. Um das Bauprojekt noch in diesem Sommer vollenden zu können, hatte der Verein sich an einem Wettbewerb der EnBW beteiligt. Das Energieunternehmen helfe laut Pressemitteilung seit 2016 mit seinem „Macher-Bus“ bei der Umsetzung von gemeinnützigen Projekten.

Am Donnerstag, 15. Juli, wird es dann soweit sein: Ab 7.30 Uhr morgens helfen zwölf Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die in ganz unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens tätig sind, bei den Außenarbeiten am Bienenatelier. Außerdem habe sich eine prominente Helferin angesagt, berichtet die EnBW. Auch Bürgermeisterin Sandra Flucht will am Arbeitseinsatz teilnehmen.

„Wir freuen uns über die tolle Unterstützung. Mit so vielen helfenden Händen sollten wir alles an einem Tag schaffen“, sagt Vereinsvorstand Frieder Guggolz. Aber nicht nur mit Muskelkraft und handwerklichem Geschick stehe der Energieversorger den Tierschützern zur Seite. Auch Materialkosten bis zu einer Höhe von 5000 Euro übernehme das Unternehmen.