Ein Lob auf den Gesang

„Tolle Männer, tolle Sänger!“ Rund 190 Besucher des Herbstkonzerts des Musikvereins Zußdorf bestätigten diese Einschätzung von Manfred Tieber. Bisher selbst ein Teil der Sangesbrüder, war er nun erstmals offiziell als neuer Dirigent gefordert. Auch er machte seine Sache souverän gut, wie ihm Kenner der Musikszene am Schluss des Konzerts im Evangelischen Gemeindehaus Wilhelmsdorf bescheinigten.

Josef Bielau, Vorsitzender der Zußdorfer Sänger, zeigte sich in seiner Begrüßung begeistert vom großen Zuspruch, den das Herbstkonzert an diesem Sonntagabend fand. Immerhin musste wegen der Corona-Pandemie eine Pause eingelegt werden. Diese Zeit nutzte der Verein zur Suche nach einem neuen Dirigenten. Zwei Zwischengastspiele in dieser Rolle gingen jeweils aus persönlichen Gründen zu Ende. Dafür scheint es jetzt mit Manfred Tieber einen Dirigenten zu geben, der mit Herzblut Gesang und Musik auf seine Fahne geschrieben hat. Das zeigte sich schon im Auftaktlied „Lob auf den Gesang“. Sowohl Text als auch Musik stammen von dem gebürtigen Österreicher. Doch damit nicht genug. Auch mit einem Blechblasinstrument kann er umgehen, wie er im Verlauf des Konzertes zusammen mit Alfons Matzenmiller und Hubert Weber unter Beweis stellte.

Das Konzert war gespickt mit Liedern, die in den vergangenen Auftritten beim Publikum besonders erfolgreich ankamen. Vorgetragen wurden Volkslieder aus verschiedenen Ländern, romantische Chorsätze und zeitlose Popsongs, wie es in der Ankündigung zusammenfassend heißt. Eingebunden in den Gesang brillierte am Klavier Matthias Schmitt. Dazu gab es Begleitungen mit der Gitarre von Christoph Bühler und Peter Späth sowie den genannten Blechbläsern.

Immer wieder ein Genuss waren die humorvollen, aber auch manchmal nachdenklichen Ansagen von Wilhelm Kächele, der professionell durch das Programm führte. Das motivierte auch zu spontanem Beifall für den mit viel Herzblut vorgetragenen Klassiker „La Montanara“ sowie rhythmisches Mitklatschen im Beitrag „Butterfly“ von Daniel Gerard.

Zum Ende des Konzerts gab es viel Beifall für den Dirigenten mit seinen Sängern, der seine Feuerprobe bestand, wie Josef Bielau lobte. Blumen wurden auch an Marcus Scheitenberger überreicht, der sich aus dem Verein verabschiedet. Und welches Stück passte besser zum Abschluss des Abends? Mit „Lob auf den Gesang“ machten sich die Besucher auf den Heimweg.