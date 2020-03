Ein Ende der Funkstille in Wilhelmsdorf ist in Sicht

Für Wilhelmsdorfer Kunden des Mobilfunkanbieters Vodafone, die seit Dezember mit ihrem Handy nicht telefonieren können, gibt es einen Lichtblick. Bis Ende dieser Woche soll eine so genannte mobile Basisstation vor Ort aufgebaut werden. Das erfuhr die „Schwäbische Zeitung“ auf Nachfrage.

Mit der provisorischen Übergangslösung sollen über den Standard GSM und LTE mobile Telefonie- und Daten-Dienste bereitgestellt werden. Bis Vodafone vom 35 Meter hohen Mobilfunkmasten am Öschweg funken kann, wird erst im Laufe des Monats Juli gerechnet. Das erklärte Thorsten Georg Höpken, Pressesprecher Privatkundengeschäft bei Vodafone in Düsseldorf.

Zur Vorgeschichte: Derzeit wird das Hochhaus der ehemaligen Gotthilf-Vöhringer-Schule (GVS) in Wilhelmsdorf abgerissen. Auf dessen Dach waren die Sendeanlagen von Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland installiert. Diese wurden im Dezember vorigen Jahres abgeschaltet. Um die Versorgung der Mobilfunkkunden zu gewährleistet, wurde ein Mobilfunkmast auf einem Grundstück der Telekom gebaut. Nach anfänglichen technischen Problemen und dem Ausfall der drei Mobilfunknetze konnten die Deutsche Telekom und Telefonica ihre Kunden kurz vor Weihnachten wieder mit ihren Diensten versorgen. Seit dieser Zeit sind die Vodafone-Kunden von ihren Mobilfunkdiensten abgeschnitten. Als Grund wird von Vodafone ins Feld geführt, dass für die Anbindung an die neue Mobilfunkstation eine Glasfaserleitung der Deutsche Telekom angemietet werden muss. Diese ist seit Monaten bestellt, steht aber immer noch nicht zur Verfügung. Thorsten Georg Höpken dazu: „Wie uns das Unternehmen jetzt mitteilte, wird die Leitungsmaßnahme der Telekom voraussichtlich erst im Juli fertiggestellt. Im Anschluss werden wir die Funkzelle zügig in Betrieb nehmen.“ Damit bestätigen sich schon vor vielen Wochen geäußerte Befürchtungen, dass im Juli oder auch erst im August mit einer normalen Versorgung zu rechnen sei.

Einen Lichtblick meldete Vodafone am Mittwoch. Der SZ gegenüber wurde mitgeteilt: „Unsere Netztechnik informierte soeben, dass wir bis zur Inbetriebnahme der Mobilfunkstation eine mobile Basisstation aufbauen werden.“ Laut Höpken soll diese nach jetziger Planung bis Ende der Woche eingerichtet werden. Damit können Handynutzer auf ein Ende der Funkstille in ihrem Netz rechnen.