Ein Bagger macht die Schule St.Christoph in Zußdorf platt

Die St. Jakobus Behindertenhilfe bietet an den Standorten St. Johann in Zußdorf (Gemeinde Wilhelmsdorf) sowie St. Konrad in Haslach 170 Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung differenzierte Wohn-, Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten.

Das Angebot von St. Johann in Zußdorf mit der angeschlossenen Schule St. Christoph umfasst das Wohnen für Kinder und Jugendliche, die Schule, einen Kindergarten, sowie eine Frühberatungsstelle. Eine eigene Kurzzeitgruppe steht als Unterstützungsangebot in den Schulferien und am Wochenende Familien offen, die ihre Kinder und Jugendlichen mit Behinderung zu Hause betreuen und pflegen.

In Haslach bietet St. Konrad für Erwachsene verschiedene Wohnformen von Wohngruppen über Einzelappartements bis zum ambulant betreuten Wohnen. Zusätzlich gibt es eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung.