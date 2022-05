Ehrungen beim Natur- und Bewegungskindergarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anlässlich des Familienfestes des Natur- und Bewegungskindergartens am 1. Mai wurden Ruth Häckel, Walter Stockmayer und Irene Gebhard durch die Württembergische Sportjugend (WSJ) geehrt. Sie erhielten aus den Händen von Werner Seeger, Vertreter des Sportkreises Ravensburg, für ihre langjährige Arbeit im Waldkindergarten WSJ-Urkunden und Anstecknadeln in Gold. Vom Sportkreis erhielten sie je ein großes Handtuch, welches sie sicherlich auf ihren Touren mit den Kindern durch die Natur begleiten wird.

Insgesamt sind die drei schon seit 70 Jahren im Kindergarten. Ruth ist seit nun 27 Jahren – also von Anfang an – dabei. Walter seit 23 und Irene seit 20 Jahren. Dass ist ein Grund zum Feiern, da für sie ihre Tätigkeit weit mehr als „nur ein Job“ ist! Sie sind mit Herzblut dabei und das spüren die Kinder, Eltern und Vereinsführung jeden Tag.

Die Ehrungen wurden 2020 zum Kindergartenjubiläum von der Turn- und Sportgemeinschaft Wilhelmsdorf (TSG) beantragt. Der Natur- und Bewegungskindergarten gehört als Abteilung zum Sportverein. Auch wenn die Pädagogen im Kindergarten auf den ersten Blick nicht als Trainer*innen erkannt werden, sind sie es dennoch. Sie ermöglichen den Kindern in ihren ersten Lebensjahren die vielfältigsten Möglichkeiten, sich in der Natur auszuprobieren. Sei es Laufen, Werfen, Springen, Schwimmen, Klettern. Diese Fähigkeiten werden immer wieder aufs Neue ausgetestet. Auch die Werte wie Gemeinschaft und Fairness sind täglich dabei. Genau das gehört zum Sport mit all seinen Fassetten und dafür bedankt sich die TSG bei ihren „Natur- und Bewegungstrainer*innen“.