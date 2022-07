Drei Verletzte nach Verkehrsunfall bei Wilhelmsdorf

Drei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17.15 Uhr auf der Leonhardstraße an der Einmündung zum Gemeindeverbindungsweg in Richtung Rotachmühle ereignet hat.

Die 43-jährige Fahrerin eines Smarts übersah laut Polizeibericht beim Linksabbiegen vom Gemeindeverbindungsweg auf die Leonhardstraße die Fahrerin eines VW, die Vorfahrt gehabt hätte. Die 19-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Smart mit der Fahrzeugfront auf der Fahrerseite.

Durch die Kollision wurden beide Fahrerinnen schwer verletzt. Die sechs Jahre alte Beifahrerin des Smarts zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte die Beteiligten zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.