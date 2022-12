Double-Slash spendet an Neuland-Werkstätten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einer globalen, digitalen Informationsgesellschaft wird der Zugang zu Medien und auch der Umgang damit immer wichtiger. Das gilt insbesondere für Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Beeinträchtigungen.

Aus diesem Grund hat sich das Softwarehaus Double-Slash aus Friedrichshafen dazu entschieden, in diesem Jahr das Projekt „Digitale Inklusive Bildung“ der Neuland-Werkstätten aus Wilhelmsdorf mit einer Spende zu unterstützen. Diese gehört zum Geschäftsbereich Behindertenhilfe der Zieglerschen.

Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen hat bereits vor zwei Jahren begonnen. Denn die Neuland-Werkstätten bieten Unternehmen in der Region verschiedene Services an – unter anderem das Verpacken und Versenden von Waren.

„Bereits im letzten Jahr wurden unsere Weihnachtsgeschenke für unsere Mitarbeitenden und Kunden von den Menschen in den Neuland-Werkstätten liebevoll verpackt und versendet. Und auch in diesem Jahr haben wir dieses Angebot wieder in Anspruch genommen“, sagt Hanna Pfaff, Corporate Communication bei Double-Slash.

Die Neuland-Werkstätten des Wilhelmsdorfer Sozialunternehmens Die Zieglerschen sind innovativ und leben Inklusion: Hier finden Menschen mit Beeinträchtigungen Förderung, Hilfe und Begleitung. Sie bekommen so die Chance, sich in der Gesellschaft zu engagieren, die sie sonst auf dem Arbeitsmarkt nicht hätten.

„Die Arbeit der Neuland-Werkstätten ist so wertvoll. Dafür möchten wir uns bedanken und darüber hinaus, das Engagement der Einrichtung in Sachen digitaler Bildung mit einer Spende fördern“, so Pfaff.

Immer mehr Bereiche aus dem gesellschaftlichen Leben werden digitaler, aber nicht alle Menschen können an diesem digitalen Leben teilnehmen und diese Technologien nutzen. Vor allem für Menschen mit Beeinträchtigungen ist dieser Zugang und die Förderung noch nicht gewährleistet. Das Ziel dieses Projektes ist es, neue und geeignete Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderungen durch digitale Medien voranzubringen. Durch geeignete Strategien und Lösungen sollen neue Technologien den Menschen dabei helfen gesellschaftliche Barrieren abzubauen, um die volle Wirksamkeit der Gleichberechtigung zu nutzen.