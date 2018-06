Dorfgemeinschaftshaus wird 200 000 Euro teurer

Was in Hamburg die Elbphilharmonie ist, in Baden-Württemberg das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 und was in Ravensburg das Rathaus ist, ist in der kleinen Gemeinde Wilhelmsdorf das Dorfgemeinschaftshaus Schalander in Zußdorf. Für den Erweiterungsbau fallen statt der ursprünglich geplanten 1,07 Millionen Euro jetzt mehr als 1,2 Millionen Euro an, insgesamt sind es rund 200 000 Euro mehr.

Es war die letzte Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause, in der der beauftragte Architekt Herbert Groß den Wilhelmsdorfer Räten von der Kostensteigerung berichten musste. Für die kleine Gemeinde mit stets wenig Geld, die immer gut wirtschaften muss, um über die Runden zu kommen, war das eine Hiobsbotschaft kurz vor den Sommerferien.

Architekt Groß erläuterte in der Sitzung, warum die Kosten so nach oben gegangen sind. Ihm war es sichtlich unangenehm. „Es ist nicht meine Art, dass die Kosten so steigen“, sagte er. Vor allem die Baunebenkosten sind es, die nach oben gegangen sind. „Sie machen mittlerweile fast ein Drittel aus“, sagte Groß. Exakt sind es 27 Prozent. Vor allem die vielen notwendigen Gutachten, die erstellt werden müssen, kosten viel Geld. Denn die müssen von Experten erstellt werden. Unter anderem brauchte man in Zußdorf Schallgutachten und Brandschutzgutachten. Es gebe immer mehr Auflagen, und man brauche mittlerweile für alles ein Gutachten, so der Architekt.

Ein weiterer Grund für die Kostensteigerung ist der Einbau einer neuen Lüftungsanlage. Denn zum 1. Januar 2016 hat sich die Gesetzeslage geändert, das Gesetz schreibt jetzt nämlich bei Versammlungsstätten eine Lüftungsanlage vor, die zusätzliche 28000 Euro kostet. Diese Lüftungsanlage, die nötig ist, um auch den Schallschutz zu gewährleisten (so müssen bei Abend-/Nachtveranstaltungen die Fenster nicht zum Lüften geöffnet werden), zieht einen Rattenschwanz mit sich. Als die Erweiterung vom Dorfgemeinschaftshaus unter Bürgermeister Hans Gerstlauer in Zußdorf beschlossen wurde, war die Gesetzeslage noch anders. Um die Lüftungsanlage einbauen zu können, mussten ein neuer Hausanschluss und neue Elektroleitungen her. Weitere unvorhergesehene Kosten von 38 000 Euro kamen hinzu.

Der Zußdorfer Ortsvorsteher Thomas Schädler berichtete in der Dienstagssitzung, dass man im Dorf bereits alles dafür tue, die Kosten des Erweiterungsbaus klein zu halten. So können die Pflasterarbeiten mit Freiwilligen aus dem Ort gestemmt werden, sagte er. Damit werden beim Bau 30 000 Euro gespart. Ohne die Arbeit der Freiwilligen kämen die Kosten noch höher.

Besonders Gemeinderat Klaus Germann von der Liste Freie Wählervereinigung (LFW) ärgerte sich über die Kostensteigerung: „Es ist sehr ärgerlich, wenn solche Überraschungen auftauchen, und man uns das erst jetzt sagt. Jetzt hat man keine andere Möglichkeit mehr.“ Auch Hans-Jürgen Bauer (LFW) ärgerte sich und sagte, man müsse eben vorsichtiger planen. Das war dann der Tenor in der Aussprache. Auch Josefine Haberkorn von der Fraktion Bürgerliste war dieser Ansicht. „Wir sollten mehr Puffer einplanen“, sagte sie, ohne dabei ihren Frust über die vielen Gutachten zu verschweigen: „Wir erfüllen die Bestimmungen und kommen trotzdem nicht mehr hinterher.“ Und Adolf Kneer (LFW) schlug dann vor, dem Gemeinderat in Zukunft Wasserstandmeldungen zu geben.

„Es ist ein unerfreulicher Tagesordnungspunkt, denn Nachfinanzierungen machen keinen Spaß“, sagte Bürgermeisterin Sandra Flucht. Man müsse die Sache zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, so Flucht. Das tat der Gemeinderat dann auch und stimmte der Kostensteigerung bei einer Enthaltung zu.