Dokumentation zum Projekt „Säulen der Freiheit“ überreicht

Vor einem Jahr wurde das internationale Kunstprojekt „Säulen der Freiheit“ in zehn Ländern von 100 Künstlern der Öffentlichkeit präsentiert.

Mit dabei ist der Wilhelmsdorfer Künstler Mirko Siakkou-Flodin. Seine Säule steht als eine der Kubusbegrenzungen zusammen mit den Kunststehlen der Ravensburger Metallbildhauer Diana Hassenthaler, Piepe Hawran und Markus Meyer auf dem Skulpturenweg in Bettenreute. Das die Aktion dokumentierende Buch „Ich bin die Freiheit?“ von Alfred Mevissen ist jetzt erschienen. Das nahm Siakkou-Flodin zum Anlass, der Gemeindebücherei das deutsch-englische, 332-seitige Buch zu schenken, so dass kunstinteressierte Leser sich Konzepte und Fotos dieser 112 Kunstsäule anschauen können.

Ab dem Frühsommer 2019 bietet Hubert Ehmann aus Fronhofen wieder Führungen am Skulpturenweg in Bettenreute an.