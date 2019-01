Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 20 und 24 Uhr in einer Wohnung über einer Gaststätte in der Ravensburger Straße durchsucht. Wie er in die Wohnung kam, ist laut Polizeibericht noch nicht klar. Er durchwühlte dort sämtliche Schränke und Behältnisse. Es wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 entgegen.