„Die Zieglerschen“ ziehen Bilanz

Mit der Veröffentlichung des Jahresberichtes 2021 zieht das diakonische Sozialunternehmen „Die Zieglerschen“ eine positive Bilanz. Trotz der vielfältigen Herausforderungen im zweiten Pandemiejahr sind die Zieglerschen gut durch das Wirtschaftsjahr gekommen, heißt es in einem Presseschreiben.

„Die Belastungen für die Mitarbeitenden in unseren Einrichtungen waren auch 2021 enorm. Umso mehr gilt ihnen der Dank, auch im zweiten Jahr der Pandemie. Liebevoll, mit hohem Verantwortungsbewusstsein und oft über die eigene Belastungsgrenze hinaus haben sie sich um die Menschen in unseren Einrichtungen und Schulen gekümmert“, betont der Vorstandsvorsitzende der Zieglerschen, Pfarrer Gottfried Heinzmann.

Bei allem Engagement der Mitarbeitenden für die Menschen in den Zieglerschen wurde die einrichtungsbezogene Impfpflicht als besonders irritierend empfunden. Die Signale, die von dieser Teilimpfplicht ausgingen, seien für alle Betroffene äußerst bedrückend, erklärt Heinzmann. „Sie trifft ausschließlich jene, die noch zu Beginn der Corona-Krise als Helden gefeiert wurden.“ Dabei sei die Bekämpfung der Pandemie eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, hebt er hervor. „Wenn die politischen Verantwortungsträger zu einer Impfpflicht tendieren, muss diese für alle gelten. Als Vorstand sind wir vom hohen Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeitenden – ob geimpft oder ungeimpft – überzeugt.“ Über 90 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zieglerschen haben sich impfen lassen. Schon sehr früh hatten die Zieglerschen für die Impfung als gemeinsamer Weg aus der Pandemie geworben und hierfür eine Kampagne ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Ich lasse mich impfen, weil …“ hatten vom Azubi bis zum Vorstand regelmäßig ein Statement für die Impfung auf den internen und externen Kanälen der Zieglerschen abgegeben. Zudem wurden zusammen mit den mobilen Impfteams für die Mitarbeitenden Impfangebote geschaffen.

Mit der Pandemie haben sich die ohnehin enormen Belastungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen verschärft. Ursächlich hierfür ist auch der stetig zunehmende Fachkräftemangel. „Hier muss die Politik dringend handeln. Die pflegenden Berufe müssen in unserer Gesellschaft die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen“, fordert Heinzmann. „Eine gerechte und angemessene Bezahlung gehört dazu.“ Die einrichtungsbezogene Impfpflicht sei kontraproduktiv und erschwere die Suche nach qualifiziertem Personal für die Pflege und Betreuung. „In Gesprächen mit Abgeordneten unserer Wahlkreise haben wir unsere Befürchtung geteilt, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht den ohnehin drängenden Fachkräftemangel aufgrund möglicher Kündigungen und Abwanderungen in andere Berufsfelder verstärkt. Im direkten Austausch von unseren Sorgen und Nöten zu berichten, halten wir im Sinne eines demokratischen Miteinanders für notwendig.“

Die im Pandemiejahr 2020 eingeführten Instrumente zur Steuerung des Unternehmens haben sich auch 2021 bewährt. So haben die Geschäfts- und Funktionsbereiche Facility Management, Controlling, Rechnungswesen, Leistungs- und Pflegesatz, Personal und der Vorstand die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf die Zieglerschen engmaschig analysiert, um eine eventuell drohende Schieflage frühzeitig zu antizipieren und mit Maßnahmenpaketen entgegenzusteuern. Hierbei galt es, die entsprechenden staatlichen Rettungsschirme zu identifizieren und eine kontinuierliche Kommunikation mit den Kostenträgern zu gewährleisten. „Trotz Corona konnten wir als Gesamtunternehmen das für 2021 gesteckte Ergebnisziel erreichen“, sagt Markus Lauxmann, Kaufmännischer Vorstand der Zieglerschen.

Mit einem Umsatz von 194,9 Millionen Euro (2021: 188,7 Millionen Euro) hält das moderate Umsatzwachstum bei den Zieglerschen an. Wieder leicht gestiegen sind auch die Kundenzahlen: von 7909 im vorletzten auf 8075 im vergangenen Jahr. Die Zahl der Mitarbeitenden ist von 3405 auf 3358 gesunken.