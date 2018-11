Die Zieglerschen zeichnen Mitarbeiter aus

Die Zieglerschen haben zwölf Mitarbeitern Kronenkreuze der Diakonie für ihr 25-jähriges Dienstjubiläum verliehen.

Das Kronenkreuz der Diakonie gelte als Zeichen der Ermutigung für die Mitarbeitenden in der Diakonie, symbolisiere durch das Kreuz einerseits Not und Leid, durch die Krone aber auch Hoffnung und Auferstehung, sagte Ursula Belli-Schillinger, Geschäftsführerin des Hör-Sprachzentrums laut Pressemitteilung auf der Feier. Mit diesen Aspekten lassen sich 25 Jahre Arbeit in der Diakonie beschreiben, in denen es für die Geehrten vielleicht Trauer und Überlastung, auf der anderen Seite aber auch Freude und Sinnhaftigkeit gegeben habe. Die Geehrten sind in den Geschäftsbereichen Behindertenhilfe, Altenhilfe, Hör-Sprachzentrum, Facility-Management und dem Funktionsbereich Controlling tätig.