Die Zieglerschen wollen Krise meistern und an ihr wachsen

Anlässlich der Veröffentlichung des Jahresberichtes 2020 zieht das diakonische Sozialunternehmen „Die Zieglerschen“ mit Sitz im oberschwäbischen Wilhelmsdorf trotz der vielfältigen Belastungen durch die Corona-Pandemie eine positive Jahresbilanz.

„Mit größtenteils begrenzten Ausbruchsgeschehen sind wir Zieglersche vergleichsweise glimpflich durch die Corona-Krise gekommen“, zeigt sich der Vorstandsvorsitzende der Zieglerschen, Pfarrer Gottfried Heinzmann, in einer Pressemiteilung des Unternehmens dankbar. Dabei dürften jedoch keinesfalls die Menschen vergessen werden, die in Zusammenhang mit Corona verstorben sind. „Unsere Gedanken und Gebete gelten den Verstorbenen und ihren Angehörigen“, so Heinzmann weiter.

Er danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens für deren Engagement. In ihrem Einsatz für andere seien viele über sich hinausgewachsen. „Im Lockdown haben Kolleginnen und Kollegen viele kreative Antworten gefunden, die soziale Isolation von Bewohnerinnen und Bewohnern in unseren Einrichtungen abzumildern.“ In dem Sinne sei Corona ein Lernfeld, dem sich die Zieglerschen mit Erfolg gestellt hätten, betont der Vorstandsvorsitzende.

Agilität, Kreativität und Solidarität seien Schlüsselfaktoren für das Meistern der ersten und zweiten Welle der Corona-Pandemie gewesen, ressümiert das Unternehmen. Hinzu seien Vorsicht und Weitsicht beim kaufmännischen Handeln gekommen. Hierbei galt es, die entsprechenden staatlichen Rettungsschirme zu identifizieren und eine kontinuierliche Kommunikation mit den Kostenträgern zu gewährleisten.

Alles in allem seien die Zieglerschen gut durch das Wirtschaftsjahr 2020 gekommen. Mit einem Umsatz von 188,7 Millionen Euro haben die Zieglerschen das Jahr 2020 abgeschlossen. Im Vergleich zu 2019 bedeutet dies eine moderate Steigerung von 2,1 Prozent. Coronabedingt leicht gesunken sind die Kundenzahlen: von 8249 auf 7909. Die Zahl der Mitarbeitenden ist von 3359 auf 3405 gestiegen.

Die Corona-Krise habe mehr Verlierer als Gewinner hervorgebracht, ist sich Gottfried Heinzmann sicher. Das seien ältere Menschen und Jugendliche, die unter der Isolation gelitten hätten. Schüler die während des Lockdowns mit Distanzunterricht hätten umgehen müssen und Menschen mit Behinderung, die die Situation nicht einschätzen könnten.

Noch ungeklärt sei die Frage, wie künftig die Kosten, die die notwendigen Rettungsschirme und Hilfspakete von Bund und Ländern verursacht hätten, refinanziert werden könnten. Keinesfalls dürfe dies zulasten der Sozialbudgets und damit auf Kosten der Menschen gehen, die der Hilfe und Unterstützung bedürfen.