Die Schulsanierung lässt sich Wilhelmsdorf einiges kosten

Trotz angespannter Finanzlage wird die Gemeinde Wilhelmsdorf mit der Erweiterung und Sanierung des Gymnasiums und der Realschule einen finanziellen Kraftakt angehen. Die Kostenschätzung für dieses Projekt liegt derzeit bei 9,35 Millionen Euro. Je nach Gewährung von Zuschüssen müssen im schlechtesten Fall 3,4 Millionen Euro von der Kommune getragen werden. Ohne weitere Aussprache nahm der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung in diesem Jahr die Ausführungen zur weiteren Planung sowie zu den Kosten und zur geplanten Finanzierung der Baumaßnahmen einmütig zustimmend zur Kenntnis. Sowohl in früheren Sitzungen seit 2016 als auch in der Klausur von Gemeinderat und Verwaltung im Oktober des vergangenen Jahres war eingehend über die Verwirklichung der Maßnahme debattiert worden.

Bildungszentrum soll zukunftsfähig werden

Laut den bisher gefassten Beschlüssen sollen beide Schulen des Bildungszentrums zukunftsfähig gemacht werden. Damit kann sich auch der Schulstandort Wilhelmsdorf noch attraktiver als bisher präsentieren. Noch in diesem Jahr soll Baubeginn für einen dreigeschossigen Neubau mit Klassenzimmern und Fachräumen sein, der an das Gymnasium angegliedert wird. Danach werden im bestehenden Gebäude des Gymnasiums Fachräume umgebaut und modernisiert. Diese Räume können dann auch von der Otto-Lilienthal-Realschule mit genutzt werden.

Schulbauförderung spielt wesentliche Rolle

Kämmerer Stephan Gerster ging in der Vorlage für die Räte auf den aktuellen Kostenstand sowie auf die Einzelheiten der Finanzierung und der bisher eingegangenen Zusagen für Zuschüsse ein. Hier spielt die Schulbauförderung eine wesentliche Rolle. Bereits 2016 hatte die Gemeinde einen entsprechenden Antrag gestellt. Dieser wurde nach fortschreitender Planung erweitert und ergänzt. Die Prüfung der Unterlagen und Abstimmung mit den Vorgaben läuft derzeit beim Landesbetrieb für Vermögen und Bau.

Der Kämmerer führte dazu aus: „Bei Anerkennung aller in der Antragstellung hinterlegten Programmflächen und unter Berücksichtigung der Zuschüsse für auswärtige Schüler würde die Schulbauförderung für die Gesamtmaßnahme 6,22 Millionen Euro betragen. Dies stellt den Optimalfall dar.“ Ende Dezember 2020 wurde der Gemeinde für einen ersten Bauabschnitt ein Betrag in Höhe von 2,5 Millionen Euro bewilligt. Wie hoch die restliche Förderung endgültig ausfällt hängt vom Ergebnis der Prüfungen ab, erklärt das Regierungspräsidium ergänzend.

Kein Gehör fand die Gemeinde beim Kultusministerium mit einem weiteren Antrag. Sie machte ihren besonderen Fall als „besondere Aufgabenstellung des Schulträgers sowie der mangelnden Leistungsfähigkeit der Kommune“ geltend. Gehofft wurde eine um fünf Prozent erhöhte Zuwendung aus der Schulbauförderung. Zum Bedauern aller Beteiligter teilte das Regierungspräsidium nach Rücksprache mit dem Kultusministerium mit, dass eine solche zusätzliche Förderung nicht gewährt werden kann. „Dies gilt es zur Kenntnis zu nehmen“, lautet der resignierende Kommentar von Stephan Gerster.

Investitionshilfen fallen niedriger aus

Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock sind ein weiterer wesentlicher Baustein der Finanzierung für die Vorhaben rund um das Bildungszentrum. Entsprechende Anträge im laufenden und im kommenden Jahr wurden und werden gestellt. Beantragt wurden im Januar Investitionshilfen in Höhe von 750 000 Euro. Die Erwartungen schätzt Gerster aber niedriger ein: „Nach den Erfahrungen der Vorjahre und Signalen aus dem Regierungspräsidium ist realistischer weise von einer Förderung zwischen 300 000 bis 500 000 Euro auszugehen.“ Die Höhe des Zuschusses hängt unter anderem davon ab, wie hoch die Landesmittel zur Verteilung an die Kommunen ausfallen. Ein Bescheid wird im Juni erwartet. Für den Antrag zu einem zweiten Bauabschnitt im Jahr 2022 ist von einem Zuschuss zwischen maximal 150 000 bis 250 000 Euro auszugehen.

Risikopotenzial

Ausgehend von dieser Ausgangslage beinhaltet die endgültige Finanzierung der Maßnahme „durchaus ein gewisses Risikopotential“, wie sich Stephan Gerster ausdrückt. Zum einen gelte es auf der Kostenseite zu hoffen, dass die Ausschreibungen der Bauleistungen keine negativen Überraschungen mit sich bringen werden. In Bezug auf die Schulbauförderung werde die Entscheidung des Landesbetriebs Vermögen und Bau über die Anerkennung der angemeldeten Programmflächen von maßgeblicher Bedeutung sein. Beim Ausgleichsstock wird auf eine wohlwollende Bezuschussung gehofft. Zusammenfassend erklärt der Kämmerer: „Insoweit wird sich der von der Gemeinde zu schulternde Anteil von Eigenmitteln – Stand heute – in einem Korridor von bestenfalls 2,38 Millionen Euro und schlechtesten falls von 3,4 Millionen Euro bewegen. In der aktuellen Haushaltsplanung ist ein Betrag von drei Millionen Euro finanziert.

Und wie sieht der aktuelle Zeitplan für den Beginn der Baumaßnahmen aus? Dazu Bürgermeisterin Sandra Flucht auf Anfrage der SZ: „Ich habe meinen dringenden Wunsch an die Architekten formuliert, dass der Spatenstich zwischen Pfingsten und den Sommerferien sein soll.“