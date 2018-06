Die Region trauert um Anton Rimmele

Mit Anton Rimmele hat Oberschwaben eine besonders prägende Persönlichkeit verloren. Der geborene Pfrungener verstarb am vergangenen Donnerstag, 3. Dezember, in seinem Heimatort. Am Donnerstag, 10. Dezember, ist die Trauerfeier in der Pfarrkirche im Wilhelmsdorfer Ortsteil Pfrungen, anschließend seine Beerdigung.

Träger des Bundesverdienstordens am Bande, Inhaber der Stauffermedaille des Landes Baden-Württemberg, der Goldenen Medaille des Gemeindetages Baden-Württemberg und Silbernen Medaille des Landkreistages – die Liste ließe sich noch um viele weitere Ehrungen und Auszeichnungen erweitern. Genau jene Liste zeigt, wie engagiert und angesehen Anton Rimmele und seine Arbeit war und noch immer ist.

In seinem Heimatort Pfrungen, der ihm besonders am Herzen lag, war er von 1967 bis 1972 Bürgermeister. „Erst vor 14 Tagen habe ich den Anton nach der Kirche getroffen und mit ihm über Gott und die Welt gesprochen. Wir haben uns immer gegenseitig besucht. Er hat sich immer für die Belange in der Gemeinde interessiert und hatte immer einen Rat“, sagt Adolf Kneer, Ortsvorsteher von Pfrungen. „Er war höchst angesehen. Jeder kannte ihn, er redete mit Jung und Alt. Für uns alle ist er ein großer Verlust.“

Besonders seine sympathische und ausgleichende Art heben seine Weggefährten in der Region hervor. „Er hat nie gesagt: ,Das gefällt mir nicht.’ Er hat immer Ratschläge gegeben und alles unterstützt. Deswegen war er so beliebt und eine sehr gefragte Person“, sagt Kneer. Die Arbeit wurde ihm nicht zu viel. „Er war immer einer der Ersten, die etwas unterstützt haben. Und als er nicht mehr mit anpacken konnte, hat er Getränke für alle spendiert.“

Doch Pfrungen war nur ein Teil seines Wirkens in der Region. Er war Bürgermeister von insgesamt fünf Gemeinden: bis zur Gemeindereform in Pfrungen und Esenhausen, ab 1974 war er 19 Jahre lang Bürgermeister von Guggenhausen, Hoßkirch und Unterwaldhausen. „Anton Rimmele war einer der guten Bauernschultes, er war stets wohlwollend und hatte eine ansteckende Freundlichkeit. Er hat seine Gemeinden gut entwickelt. Immer hat er das Große und Ganze gesehen – in einer Weise, die immer etwas Verbindendes hatte“, sagt Wilhelmsdorfs Bürgermeister Hans Gerstlauer. Beispielsweise baute er das Feriendorf in Pfrungen auf, das laut Gerstlauer eine besondere Pionierleistung war und bis heute die Tourismusregion befruchtet.

Obwohl er schon lange im Ruhestand war, fühlte er sich immer den Bürgern und der Region verpflichtet. Bis zuletzt besuchte er die Konzerte und Feste in seinen ehemaligen Gemeinden – egal ob in Wilhelmsdorf oder im Gemeindeverwaltungsverband Altshausen.

Ein Gründer der Landjugend

Mehr als fünf Jahrzehnte war Anton Rimmele Mitglied der CDU, von 1965 bis 2000 saß er für die Partei im Ravensburger Kreistag, war Vorsitzender der Christdemokraten in Wilhelmsdorf, der Senioren-Union und im Zocklerland. 1971 wurde er in den ersten Diözesanrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart gewählt und war dort mehr als 20 Jahre tätig.

Besonders für seine Berufsgruppe, die der Landwirte, setzte er sich ein. 45 Jahre lang war er im Vorstand des Kreisbauernverbandes Ravensburg. „Anton Rimmele war ein großer Diplomat. Als die Kreisbauernverbände Ravensburg und Wangen fusioniert haben, war er derjenige, der die Verhandlungen geführt hat. Er hat in diesen Zeiten Lösungen herbeigeführt, die für jeden gut und akzeptabel waren“, sagt Waldemar Westermayer, Vorsitzender des Bauernverbands Allgäu-Oberschwaben.

Bereits in den schwierigen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg begann das Engagement von Anton Rimmele. Dabei musste er nach der Einberufung 1944 zum Arbeitsdienst zur Wehrmacht und verbrachte seinen 18. Geburtstag in englischer Gefangenschaft, im November 1945 kehrte er daraus zurück, schon 1947 war er Mitbegründer eines landwirtschaftlichen Arbeitskreises zur Erprobung neuer Anbauweisen. 1948 gründete er die Landjugendgruppe Pfrungen, baute in den folgenden Jahren den Landjugend-Kreisverband Ravensburg und den Landjugendverband Württemberg-Hohenzollern auf und war Vorstandsmitglied sowie stellvertretender Vorsitzender.

Seinen Rückzugsplatz hatte er bei seiner Familie. Zusammen mit seiner Frau Rosel Walser hat Anton Rimmele drei Töchter und zwei Söhne. Sie alle trauern um ihn, mit ihnen die ganze Region.

Der Trauergottesdienst für Anton Rimmele findet am Donnerstag, 10. Dezember, um 14 Uhr in der Pfarrkirche in Pfrungen statt. Anschließend ist Beerdigung.