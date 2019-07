Diakonie in immer mehr Zukunftsfeldern gefordert

Der Fachkräftemangel und die Umsetzung sozialpolitischer Reformen waren 2018 die größten Herausforderungen für Die Zieglerschen. Insgesamt steige die Zahl der Themenfelder, in denen die Diakonie aktiv und innovativ sein müsse, so schreibt das diakonische Sozialunternehmen in seinem gerade veröffentlichten Jahresbericht.

Wirtschaftlich stehen die Zieglerschen solide da, heißt es in dem Bericht: Die Kundenzahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund acht Prozent auf 7830, die Umsatzerlöse stiegen leicht an auf 175,4 Millionen Euro. Mit 3300 Mitarbeitenden auf 2091 Vollkraftstellen verzeichnete das diakonische Unternehmen gegenüber 2017 ein Plus von rund 3,5 Prozent. Das reiche jedoch nicht aus, um den Personalbedarf zu decken, so das Schreiben. So verlängerten sich zum Beispiel die Anlaufzeiten für neue Seniorenzentren: „Wohngruppen, für die längst Bewohner gefunden wären, können nicht eröffnet werden, weil uns Personal fehlt. Damit entfallen wiederum die geplanten Einnahmen der Häuser“, so der Vorstand Gottfried Heinzmann. Auch in der Umsetzung von Dezentralisierungsprojekten und der Landesheimbauverordnung blieben die sozialen Träger auf Kosten sitzen. Darum fordern die Zieglerschen in ihrem Jahresbericht zum Beispiel geeignete Finanzierungsprogramme für die Konversion von Komplexeinrichtungen und die Refinanzierung von bislang nicht gedeckten Dezentralisierungskosten in der Behindertenhilfe.

Kaufmännischer Vorstand wechselt nach Berlin

Für die kaufmännische Vorstandsposition werde derzeit eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Rolf Baumann gesucht, der 14 Jahre lang diese Stelle innehatte und nach insgesamt 20 Jahren bei den Zieglerschen zum Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD) nach Berlin wechselt. Er tritt dort die Nachfolge von Thomas Eisenreich als Bereichsleiter Ökonomie und stellvertretender Geschäftsführer an.

In weiteren Sachen Personal arbeite das Unternehmen durch eine neue Personalmarketingkampagne mit dem Slogan „Was ich tue, erfüllt mit Leben“ sowie die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland intensiv an der Gewinnung neuer Mitarbeitender, doch man stoße dabei auch an Grenzen: „Die Integration ausländischer Fachkräfte verursacht nicht refinanzierte Kosten. Außerdem herrscht an manchen Standorten ein so großer Fachkräftemangel, dass wir dort nicht ohne den Einsatz von Personalleasing auskommen“, erklärt der Vorstand ins einem Bericht. Das sei etwa doppelt so teuer wie eigene Mitarbeitende – auch diese Kosten sind nicht refinanziert und gingen auf Dauer an die Substanz des gemeinnützigen Unternehmens.

Die Zieglerschen appellieren daher an die Politik, mehr für die Attraktivität sozialer Berufe zu tun. Die 13 000 zusätzlichen Pflegestellen, die die Bundesregierung mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz auf den Weg gebracht habe, reichten bei Weitem nicht aus. Es bedürfe konkreter Maßnahmen, die die Attraktivität aller sozialen Berufe, zum Beispiel auch in der Sonderpädagogik, steigerten, so die Forderung. Denn neben den Herausforderungen Fachkräftemangel, Inklusion, Pflegenotstand oder auch Landesheimbauverordnung müssten sich Die Zieglerschen auch auf Themen wie die Digitalisierung oder die angekündigten Reform des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) vorbereiten.