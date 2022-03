Deutsches Sportabzeichen als Thema im Referat

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was könnte sich ein sportbegeistertes Mädchen im Alter von zehn Jahren für ein Referat in der Grundschule anderes aussuchen als das Thema „Deutsches Sportabzeichen“? Julia nimmt seit 2018 zusammen mit ihrem Vater und mittlerweile beiden jüngeren Geschwistern beim Sportabzeichentreff der TSG Wilhelmsdorf e. V. teil. Unabhängig von den Treffen geht die Familie oft am Wochenende auf den Sportplatz und übt Laufen, Springen oder Werfen. Als es um die Schwimmfertigkeit ging, wurde regelmäßig im Schwimmbad geübt. Genau das macht das Sportabzeichen aus. Die Menschen sollen in Bewegung kommen und gemeinsam daran Spaß haben!

Das Referat hat Julia zusammen mit einem Mitschüler erarbeitet. Für die Gestaltung eines Plakates zur Präsentation bekamen die beiden Materialien vom Deutschen Olympischen Sportbund über die TSG-Sportabzeichenprüferin Maren Lüke. Das Ganze wurde gespickt mit eigenen Urkunden, Abzeichen und Fotos. Um einen kleinen Teil der Prüfungsinhalte zu erleben, haben sich zwei Kinder im Standweitsprung versucht. Hierbei wurde jedoch deutlich, dass es ohne Übung nicht so klappt wie erhofft.

Insgesamt war die Präsentation in der Grundschule gelungen und die Kinder haben dafür eine sehr gute Rückmeldung bekommen. Sie hoffen, dass der Funke übergesprungen ist und sie im Sommer einige Mitschüler*innen und vielleicht auch deren Eltern auf dem Sportplatz antreffen, um gemeinsam für das Sportabzeichen zu üben und es sich abnehmen zu lassen.

Bei der TSG Wilhelmsdorf e. V. beginnt der Sportabzeichentreff am 12. Mai. Informationen erhalten Sie über die Internetseite der TSG.