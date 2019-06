Beim Plaudern mit den Gratulanten erinnern sich Hildegard und Lorenz Knaus, beide 88 Jahre alt, noch gerne an die Anfänge ihrer Liebe. Alles begann, als in Tafern eine Hochzeit gefeiert werden sollte.

Traditionell brachten die Burschen frisches Grün für einen Türkranz zum Fest. Die Frauen und Mädchen fertigten den Schmuck. Dabei bemerkte Lorenz erstmals ein ihm bis dahin unbekanntes Mädchen. Kurz darauf begegneten sich die beiden wieder auf der Hochzeit des Paares, für das gekranzt worden war. Sie tanzten zusammen, und als die Hochzeitsmusik beendet war, begleitete Lorenz seine adrette Hildegard von Zußdorf zurück nach Tafern. Näheres zum Rückweg wollten beide nicht verraten.

1954 gaben sich Hildegard und Lorenz dann in der Kirche St. Christina in Ravensburg das Ja-Wort. Gefeiert wurde eine Doppel-Hochzeit zusammen mit dem Bruder von Lorenz Knaus. Doch warum in Ravensburg? Der Pfrunger Pfarrer wollte an einem Samstag kein Paar trauen. Er hatte wohl Angst, dass dann am Sonntag weniger Schäflein zu seinem Gottesdienst kommen. Gefeiert wurde in der „Krone“ in Niederweiler. Dann zog das Paar in Niederweiler in das Haus einer Großtante von Lorenz, in dem sie am Rand des Ortes in schönster Lage seit 65 Jahren leben.

So lange hielten sie als Ehepaar in guten wie in schlechten Zeiten eisern zusammen. Der Lohn dafür: Hildegard und Lorenz Knaus aus dem Wilhelmsdorfer Ortsteil Niederweiler durften jetzt im Kreise ihrer vier Töchter, sechs Enkelkindern und vier Ur-Enkeln den seltenen Ehrentag der eisernen Hochzeit feiern. Die Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Gemeinde überbrachten Bürgermeisterin Sandra Flucht und deren Stellvertreterin Josefine Haberkorn.

„Wir hatten ein schönes Leben“

Das Paar, das in der oberschwäbischen Heimat verwurzelt ist, sagt: „Wir hatten insgesamt ein schönes Leben.“ Sie wuchs auf einem einsam gelegenen Bauernhof in der Nähe des Weilers Lehenhof, heute Deggenhausertal, auf. Hildegard, eine geborene Stett, nahm im Jahr 1947 eine Stelle im Haushalt in Tafern an. Lorenz, geboren in Pfrungen, erlernte zunächst das Handwerk des Zimmermanns, das er 15 Jahre lang hauptberuflich ausübte. Später kam er zur Straßenmeisterei nach Pfullendorf, bei der er bis zu seiner Pensionierung 33 Jahre lang arbeitete.

Auch wenn sie als Näherin und er später bei der Straßenmeisterei zunächst nicht allzu viel verdienten, reichte es doch für die wachsende Familie. Und auch für Reisen, eine Leidenschaft von Hildegard, blieb genug übrig. Heute freuen sich beide über ein erfülltes Leben. Eine Fahrt ins Blaue, organisiert von ihren Kindern, soll beiden ein weiterer Höhepunkt der Feiern zu ihrer eisernen Hochzeit sein.