Bienen-Kurse für Kinder, Fortbildungen für Imker und sogar ein Bienen-Forschungsprojekt: All das soll es bald in Wilhelmsdorf geben. Das Naturschutzzentrum hat große Pläne und jetzt die Zusage für Fördermittel bekommen.

Teilnehmer treffen sich sonst wöchentlich

Seit 2007 ist am Naturschutzzentrum in Wilhelmsdorf eine Bienen-AG angesiedelt. Die Teilnehmer der Arbeitsgemeinschaft treffen sich in normalen Zeiten fast wöchentlich, um sich mit dem Leben und der Ökologie der Honigbienen zu beschäftigen. Die Leitung hat Imker Frieder Guggolz. Nun soll ein neuer Bereich „Bienen-Welten“ aufgebaut werden. Ziel ist es, die „bisher eher niederschwellig durchgeführte Umweltbildung mit Bienen auszudehnen und zu intensivieren“. Angesprochen werden verschiedene Zielgruppen.

Am Rande des Riedlehrpfads steht ein Bienenhaus, das aber für Arbeitsgeräte und umfangreichere Arbeiten mit Bienen, Honig und Wachs nicht genug Platz bietet. Deshalb wird im Juni ein Anbau an die Naturerlebnisschule entstehen. Im Bienen-Wirtschaftsgebäude werden Arbeiten wie Honigschleudern oder Wachsbearbeitung erledigt. Dieser Raum muss hohen gesundheitstechnischen und hygienischen Anforderungen genügen.

Verantwortliche haben ehrgeizige Ziele

Die Verantwortlichen haben ehrgeizige Ziele. Angedacht sind Teilbereiche wie Bienen-Zauber für Kinder ab vier Jahren, Bienen-Leben für Schüler und Jugendliche, Bienen-Pflege für angehende Imker, Landwirte sowie an der Natur und Biologie interessierte Menschen. Dazu kommt ein Teil Bienen-Gesundheit, eingebunden ein Forschungsprojekt für Fachleute und wissenschaftliche Begleitung durch Hochschulen. Nicht zuletzt ist ein Bienen-Forum geplant, in dessen Rahmen Seminare, Vorträge und Führungen für die breite Öffentlichkeit vorgesehen sind.

In das Projekt Bienen-Welten werden sich maßgeblich der Imkereifachmann und Pädagoge Frieder Guggolz als Leiter der Bienen-AG, Franz Jung (Bioland-Imker und Tierwirt für Bienenzucht) sowie Hubert Müller (Imkermeister und Bioland-Imker) einbringen. Weitere Bienen-Fachleute können sich an dem Projekt beteiligen. „Wir haben jetzt schon einen großen Ansturm von Bienenfreunden, die sich hier einbringen wollen“, erzählt Frieder Guggolz. Auch örtliche Handwerker und Privatpersonen sollen eingebunden werden.

Das Geld für die Projekte kommt aus Mitteln des Leader-Förderprogramms Regionalbudget im Aktionsgebiet Mittleres Oberschwaben. Der Zuschuss in Höhe von knapp 17 000 Euro kommt von Bund und Land. Per Gemeinderatsbeschluss wird es außerdem 1600 Euro Zuschuss aus kommunalen Mitteln geben. Die Projektkosten werden mit 20 000 Euro angegeben. das Naturschutzzentrum der Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried hatte das Bienen-Projekt beim Leader-Förderprogramm angemeldet.