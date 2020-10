„Denkmal der gefallenen Insekten“ ergänzt Kunstweg

In der Insektenwelt ist es zu einem Massensterben gekommen. Ganze Arten verschwinden, die Anzahl der Insekten geht dramatisch zurück. Christiane Lehmann, Künstlerin und Kuratorin des Kunstweges „Parallele Landschaft“, hat dieses Thema für ein weiteres Kunstwerk am Bodensee-Oberschwaben-Kunstweg ausgewählt. Das „Denkmal der gefallenen Insekten“ von Hans-Jürgen Kossack wird am Kunstweg am Sonntag, 25. Oktober, um 14.30 Uhr präsentiert.

„Das Denkmal der gefallenen Insekten“ ist das zehnte Kunstwerk an diesem Weg. Hans-Jürgen Kossack ist laut der Ankündigung bekannt für seine fein ziselierten Sandsteinarbeiten, in denen sich naturalistische Darstellungen und morbide Elemente verbinden. Das sei auch bei diesem Werk der Fall. Es besteht aus bearbeitetem Seedorfer Sandstein und von ihm selbst gegossenem Beton. Es war dem Künstler wichtig, die Bodenplatte wabenförmig zu gestalten. Während des Arbeitsprozesses entstand die Idee, den Schädel eines Rotkehlchens auf die mehr als drei Meter aufragende Säule zu setzen. Die Installation soll aufrütteln, sensibilisieren und provozieren, heißt es weiter. Öffentlich zugänglich an einem beliebten Spazierweg ist sie Teil des Bodensee-Oberschwaben-Kunstweges.

Träger des Kunstweges „Parallele Landschaft“ ist der Kulturverein Wilhelmsdorf; die Grundstücke werden von der Gemeinde Wilhelmsdorf zur Verfügung gestellt.