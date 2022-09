Das neue Halbjahresprogramm des Kulturvereins Wilhelmsdorf

In seiner Scheune bietet der Kulturverein Wilhelmsdorf seinem Publikum im zweiten Halbjahr 2022 wieder ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm.

Den Anfang macht am 24. September ein Abend über eine Frau, die vor 900 Jahren gelebt hat, deren Gedanken unser Leben aber auch heute noch bewegen können. Unter der Überschrift „Kuss und Umarmung, Deine Hildegard von Bingen“ nähert sich die Akkordeonistin Cordula Sauter der Berühmtheit des Mittelalters an, erzählt aus ihrem Leben und liest Briefe von ihr vor. Außerdem werden Miniaturen von Hildegards Vision „Scivias“ gezeigt und Musikstücke auf dem Akkordeon runden den Abend ab.

Am 8. Oktober lesen unter dem Motto „Mord in der Scheune“ drei Autoren aus fünf verschiedenen Krimis, die alle in Oberschwaben oder am Bodensee spielen. Dr. Silke Nowak, Uli Herzog und Bernd Weiler sind in der Region bestens bekannt und werden für einen überaus spannenden und unterhaltsamen Abend sorgen. Die musikalische Begleitung übernimmt Werner Krug, der "oberschwäbische Bob Dylan". Durch den Abend führt Wilhelm Kächele.

Ab dem 14. Oktober heißt es an jedem zweiten Freitag im Monat „Dane agnain“ DJ Djola stellt für jeden Abend eine abwechslungsreiche, musikalische Reise durch verschiedene Kulturen und Stilrichtungen zusammen. Die stimmungsvolle Mischung aus Rhythmus und Melodie geht direkt in die Beine und lädt ein zum ausgelassenen Bewegen abseits von Zwängen und Alltag. Die weiteren Termine sind am 11.November und 9. Dezember.

The Bite ist Pop! Am 25. November wird die Rockband aus Überlingen die Scheune zum Beben bringen. Sie besteht aus Mareike Binder, Chris Rieck, Oli Stehle und Torsten Wenz. Die Band bedient sich hemmungslos bei anderen Musikgenres und kreiert daraus die spannende Soundmixtur ihrer Songs - mal minimalistisch arrangiert, mal bombastisch. Treibende Drums, ein groovender Bass, heulende Gitarren und elektronische Loops werden für einen unvergesslichen Abend sorgen.

Regelmäßig wird in der Scheune zum Filmabend eingeladen. Vorgesehen sind in diesem Halbjahr am 30. September die Komödie „Contra“, am 28. Oktober „Mein Leben mit Amanda“, am 25. November das deutsch-italienische Drama „Stillstehen“ und am 16. Dezember „Little Women“.

Jeden Donnerstagabend ab 19 Uhr lädt der Kulturverein wieder in sein Foyer zu „After Work“ ein. Man kann Musik hören, sich mit Freunden verabreden oder einfach so vorbeischauen und sich entspannt auf das Wochenende vorbereiten. An zwei Abenden wird zusätzlich oben im Saal ab 18 Uhr ein Film gezeigt, am 20.10. der Klassiker „Casablanca“ und am 17. November „Congo Calling“, eine Dokumentation, die sich mit den zwiespältigen Erfahrungen deutscher Entwicklungshelfer auseinandersetzt.

Den Abschluss des Halbjahres bildet am 18. Dezember das Adventskonzert „Licht in unserer Nacht“. Reinhard Börner ist seit Jahren als Gitarrist und Liedermacher unterwegs. An diesem Nachmittag singt und spielt er zusammen mit seiner Frau Marita an der Harfe und der Sängerin Martina Elsässer. Von himmlischen Harfenklängen, virtuoser Gitarrenmusik und einer beeindruckenden Stimme können sich die Zuhörer in weihnachtliche Stimmung versetzen lassen.

Der Kulturverein hofft, dass trotz Corona alle Veranstaltungen stattfinden können. Er bietet seinem Publikum zudem mit der neuen, keimtötenden Belüftungsanlage (gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien) ein Ambiente, in dem gesundheitliche Risiken weitgehend gemindert sind.