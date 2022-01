Das Gymnasium Wilhelmsdorf gratuliert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lucas Braun, Zehntklässler am Gymnasium Wilhelmsdorf, wurde für seine Teilnahme in gleich zwei renommierten Wettbewerben ausgezeichnet: die internationale PhysikOlympiade und den Landeswettbewerb Mathematik. Die PhysikOlympiade ist ein Wettbewerb für physikbegeisterte Schüler*innen, bei dem jedes Jahr Jugendliche aus 90 Staaten ihre Leistungen in theoretischen sowie experimentellen Aufgaben messen und nach olympischem Edelmetall streben. Angeleitet und unterstützt durch seinen Lehrer, Dr. Jürgen Bührle-Thiele, hat Lucas erfolgreich an der zweiten Qualifikationsrunde teilgenommen und setzte sich mit Aufgaben auseinander, die deutlich über den Abiturstoff hinausgehen. Parallel dazu errang Lucas Braun beim Landeswettbewerb Mathematik in der ersten Runde den 2. Preis, mit dem er sich für die nächste Runde qualifizieren konnte. Auch hier winken bei erfolgreicher Teilnahme spannende Herausforderungen.

Mit ihm freut sich besonders Dr. Jürgen Bührle-Thiele: „Es sind wirklich herausragende Erfolge, die Lucas bis hier erreicht hat. Ich wünsche ihm auch weiterhin viel Erfolg!“, bieten die Wettbewerbe doch neben Talentförderung die Möglichkeit, andere Jugendliche mit ähnlichen Interessen kennenzulernen.