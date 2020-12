Corona wirft Vesperkirchen-Konzept über den Haufen

Tief greifende Veränderungen im Vergleich zu den Planungen, die Ende November vorgestellt wurden, betreffen die Abläufe der Vesperkirche Anfang des kommenden Jahres im Kreis Ravensburg. „Vesperkirche unterwegs“ wird auch wie bisher seit 2008 einsamen und notleidenden Menschen Essen und Gespräche anbieten. Jedoch gibt es nur noch Vesper zum Abholen, Telefongespräche und ganz neu Brieffreundschaften. Das Angebot gilt weiterhin ab 17. bis 30. Januar in Leutkirch und vom 31. Januar bis 13. Februar in Wilhelmsdorf und Ravensburg in der Weststadt. Doch die Abläufe ändern sich angesichts der Einschränkungen in Folge der Corona-Pandemie massiv.

Was sich alles ändert, erläuterten im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ Diakon Gerd Gunßer, Urgestein und von Anfang an der Macher der Vesperkirche in Oberschwaben, Pfarrer Ralf Brennecke, Geschäftsführer des Diakonischen Werks Oberschwaben Allgäu Bodensee, und Vanessa Lang, Projektleiterin der Vesperkirche. Sie ist gleichzeitig das Bindeglied zwischen dem Kooperationspartner Diakonie und der Johannes-Ziegler-Stiftung, die angegliedert an das Sozialunternehmen Die Zieglerschen ihren Sitz in Wilhelmsdorf hat.

Gäste und Ehrenamtliche sollen geschützt sein

Wurden im November noch zwei Szenarien für den Ablauf der Angebote der Vesperkirche in den drei Gemeinden diskutiert, hat sich jetzt nach den neuen harten Schließungen und den Ungewissheiten, wie es ab 10. Januar weitergehen wird, eine völlig neue Lage ergeben, der von den Verantwortlichen jetzt Rechnung getragen wird. „Das alte neue Konzept mit Begegnungen und Abstand ist leider nicht machbar. Wir reduzieren jetzt alle Angebote“, sagt Vanessa Lang.

Dieser Entscheidung gingen intensive Gespräche mit Vertretern der drei Partner-Gemeinden, den Kirchengemeinden, der Diakonie und den Zieglerschen voraus. Ralf Brennecke sagt dazu: „Die Vesperkirche unterwegs wird stattfinden. Anders, aber genauso wichtig.“ Gerade in Zeiten, in denen die sozialen Kontakte massiv nach unten gefahren werden, seien sehr viele Menschen alleine. „Da wollen wir mit dem Projekt Vesperkirche Licht und Freude bringen“, bekräftigt Brennecke. Allerdings wird es kein gemeinsames Essen vor Ort oder persönliche Gespräche geben. „Der Schutz unserer Gäste und der ehrenamtlichen Helfer steht im Mittelpunkt unserer aktuellen Planungen“, erklärt dazu Gerd Gunßer, Leiter Fachbereich Soziale Beratung bei der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee.

Wie sieht das neue Konzept konkret aus? Hier die Antwort: Die Vesperkirche wird demnach nicht mehr mit einem gemeinsamen Essen in Leutkirch, Ravensburg und Wilhelmsdorf stattfinden. Stattdessen wird es Vesper-Pakete zum Abholen mit belegten Broten, Äpfeln, Süßigkeiten und Sachspenden vom Partner dm-Dogeriemarkt geben. Inbegriffen ist ein Kunststoff-Schriftzug „Zuversicht“, der aus einem 3-D-Drucker der Neuland-Werkstatt der Zieglerschen stammt. Die Pakete können im Veranstaltungszeitraum täglich von 11 bis 14 Uhr an der Dreifaltigkeitskirche in Leutkirch, am Johannesgemeindehaus in Ravensburg und am Brüdergemeindehaus in Wilhelmsdorf abgeholt werden.

So läuft der Lieferservice

Wer das Haus nicht verlassen kann, wird von ehrenamtlichen Helfern auch beliefert. Anmeldungen für eine Lieferung der Pakete an die Haustüre werden über folgende Nummer angenommen: 0151 / 26347894. „Einen kurzen Moment der Begegnung und des Innehaltens möchten wir über Andachten erreichen“, ergänzt Pfarrer Ralf Brennecke. Die Andachten finden um 14 Uhr mit ausreichend Abstand in den jeweiligen Kirchen statt. Sie werden von Gemeindegliedern, Gemeindepfarrern und den Organisatoren gehalten.

Ergänzend zu den Vespertüten soll es aber auch geistige Nahrung geben. Doch dafür werben die Macher der Vesperkirche ganz aktuell um zusätzliche Mitarbeiter. Gesucht werden Menschen, die am Telefon Gespräche führen. Die Angerufenen werden rein per Zufall aus dem Telefonbuch herausgesucht. „Wir nehmen aber auch gerne Hinweise entgegen, wer angerufen werden könnte“, sagt Ralf Brennecke. Die Aktion läuft unter dem Motto „Ich sehe Deine Not“.

Schon rund 150 Anmeldungen

Versichert wird von den Verantwortlichen, dass jeder sicher sein kann, dass die Anrufe auch wirklich aus den Reihen der Vesperkirche kommen. Damit soll Telefonbetrügern die Grundlage für unseriöse Anrufe genommen werden. Der Diakonie-Geschäftsführer ruft ehrenamtliche Helfer dazu auf, sich für diesen Telefondienst zu bewerben. Dies sei eine coronasichere Tätigkeit im Rahmen der Vesperkirche. Anmeldungen werden bis 10. Januar entgegen genommen. Das gilt auch für Ehrenamtliche, die sich vorstellen können, Brieffreundschaften mit Menschen zu beginnen, die sich einsam fühlen und Kontakte in diesen schwierigen Zeiten suchen. „Wir brauchen nicht nur Helfer, die bisher Tische trugen, Vesperbrote schmierten oder das Essen ausgaben. Wer sich unsicher fühlt, kann sich melden und wird auch gesondert geschult.“ Bei schwer wiegenden persönlichen Problemen im Gespräch kann am Telefon auf die Dienste der Sorgentelefone im Landkreis verwiesen werden, will Brennecke eventuell aufkommende Sorgen der Telefon-Ehrenamtlichen zerstreuen.

Auf die ersten Aufrufe zur ehrenamtlichen Mitarbeit für die Ziele der Vesperkirche gab es bisher insgesamt rund 150 Anmeldungen. 118 kamen aus dem Bereich Ravensburg, 50 aus Wilhelmsdorf und 27 für Leutkirch. Alle, die sich bisher meldeten, erhalten kurzfristig einen Brief, in dem über die neuen Pläne informiert wird. Alle weiteren Interessierten können sich direkt per Mail unter info@vesperkirche-unterwegs.de oder per Telefon unter 0751 / 95223120 melden. Die Vesperkirche ist ein rein spendenfinanziertes Projekt und wird gemeinsam von der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee und der Johannes-Ziegler-Stiftung, der Stiftung der Zieglerschen, veranstaltet.