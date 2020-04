Corona-Krise trifft Fleisch-Großhändler aus Wilhelmsdorf mit voller Härte

Was tun mit rund sieben Tonnen Rindfleisch aus Südamerika, wenn die Kunden in Restaurants und Hotels in Folge der Corona-Krise wegbrechen? Uwe Diesing, Inhaber des Unternehmens Diloga in Wilhelmsdorf, steht vor dieser Frage.

Seine rund 600 Kunden in der Region Bodensee-Oberschwaben, dem Allgäu und Vorarlberg mussten weitgehend schließen. Der Bedarf an Fleisch- und Wurstwaren tendiert gegen Null. Geplante Investitionen wurden aktuell auf Eis gelegt.

Mitarbeiter in Kurzarbeit

Uwe Diesing blickt sorgenvoll auf seine mit Fleischwaren gefüllten Kühlräume. Die rund 20 Angestellten, verteilt auf Büro, Fahrer sowie Mitarbeiter, die die Bestellungen bearbeiten, sind seit dem 18. März in Kurzarbeit. Der Chef hält einsam die Stellung.

„Ich mache jetzt alles alleine, so wie in den Anfangszeiten meines Betriebs vor 15 Jahren. Wenige Bestellungen von Kiosken oder sozialen Pflegeeinrichtungen werden von mir aufgenommen, zusammengestellt und ausgefahren.“ Der Umsatz brach innerhalb weniger Tage auf einen kümmerlichen Rest von fünf Prozent ein. „Zu Normalzeiten beliefern wir täglich bis zu 100 Kunden. Jetzt sind es noch zwei oder drei.“

Im Kühlcontainer gereift

Die Aussichten auf eine gute Geschäftsentwicklung im Frühjahr waren verheißungsvoll. Aufbauend auf den Erfahrungen des Vorjahres orderte Diesing vor sechs Wochen bei seinem Fleischimporteur in Hamburg sieben Tonnen Filetstücke, Roastbeef und Steaks von Lieferanten aus Argentinien.

In Kühlcontainern schipperte das Rindfleisch bei null Grad Celsius vier Wochen lang über den Ozean nach Hamburg. In dieser Zeit reifte es zu besonders hochwertiger Qualität, sagt Diesing. Von Hamburg aus wurde es dann nach Oberschwaben geliefert.

Schon in der ersten Märzwoche schwante Uwe Diesing zusammen mit Schwiegersohn Marius Frey, Junior-Chef im Familienbetrieb, Übles. „Es gab erste Anzeichen, dass wenig läuft“, erinnert sich der Diloga-Chef. Die Ereignisse überstürzten sich, die Restaurants mussten ebenso wie Kantinen und Hotellerie weitgehend schließen.

Die bisher rund 600 belieferten Betriebe zwischen Singen und Bregenz, in Oberschwaben bis hinauf ins Allgäu, hatten keinen Bedarf an Fleischwaren mehr. Dazu brach der Catering-Service für die Event- und Festzeltaufträge zusammen. Ab Anfang März mussten die gefährdeten älteren Mitarbeiter vorsorglich zu Hause bleiben. Kurz danach meldete Diloga Kurzarbeit an.

Deutlich unter Wert

Aktuell wird erstmals ein Ab-Werk-Verkauf für Privatpersonen angeboten, um einen kleinen Teil des gelagerten Fleisches verwerten zu können. Bestellungen wurden per Telefon oder E-Mail entgegengenommen. Ab Freitag konnten die Kunden die Ware in Wilhelmsdorf abholen. „Wir geben das Fleisch deutlich unter dem aktuellen Wert ab“, erläutert Uwe Diesing.

Auch vor Ostern soll es noch ähnliche Aktionen geben, so die Planung. Das Fleisch, das übrig bleibt, muss eingefroren werden. Es kann dann später als Tiefkühlware verkauft werden, allerdings zu einem deutlich niedrigeren Preis.

Neubau wird verschoben

Die wegbrechenden Umsätze führen zu einem weiteren drastischen Schritt. Der für dieses Jahr geplante Neubau einer modernen Kühllager- und Logistikhalle wird vorerst nicht weiter verfolgt. Das Wilhelmsdorfer Unternehmen muss abwarten, wie sich die Lage entwickelt und wie schnell wieder normalere Zustände herrschen werden. „Trotz der Krise bleiben wir aber weiter optimistisch und wollen die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter sichern“, versprechen Uwe Diesing und Marius Frey.

Trotz eigener Probleme ist die Unternehmensleitung bemüht, auch Kunden zu helfen, die der aktuellen Lage in Teilen hilflos gegenüber stehen. Dazu zählen Gastronomen, die der deutschen Sprache nicht völlig mächtig sind. Marius Frey besucht diese vor Ort und hilft beispielsweise beim Ausfüllen von Formularen zur Anmeldung von Kurzarbeit. „So unterstützen wir unsere Kunden in dieser schwierigen Zeit“, sagt Marius Frey.

Hilfe auch nach Corona

Nach vielen Kundengesprächen sehen sich die Unternehmer auch in der politischen Verantwortung. Wörtlich formulieren Uwe Diesing und Marius Frey: „Wir als Handelsunternehmen sprechen uns, auch im Namen unserer Kunden, für Folgendes aus: Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent, schnelle Erstattung des Kurzarbeitergeldes, unkomplizierte Antragsstellung und Auszahlung von Soforthilfen, längerer Bezug und höhere Soforthilfen aufgrund von anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit in der Branche auch nach Corona wegen der Anlaufzeit bis hin zur Normalität.“ Dazu werden erhebliche Steuersenkungen für mindestens zwei Jahre gefordert. „Kredite verschieben Insolvenzen nur nach hinten. Betriebe können Mehrumsätze kaum generieren, um Kredite zurückzuzahlen.“