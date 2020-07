Corona-Krise soll Erweiterung des Wilhelmsdorfer Bildungszentrums nicht stoppen

Die geplante Erweiterung des Bildungszentrums Wilhelmsdorf nimmt trotz finanzieller Unwägbarkeiten in der Corona-Krise weiter Gestalt an. Einstimmig billigte der Gemeinderat den aktuellen Entwurf sowie die Kostenberechnung. Baubeginn könnte im kommenden Jahr sein.

Ein Mitarbeiter des Konstanzer Büros Schaudt Architekten stellte die Pläne im Rat vor. Mit einem Kostenaufwand von derzeit errechneten 9,35 Millionen Euro soll auf der nördlichen Seite des bestehenden Gymnasiumbaus entlang des Gehwegs in Richtung Parkplatz ein Neubau entstehen, der in erster Linie für das Gymnasium, ergänzend dazu aber auch für die Zwecke der Otto-Lilienthal-Realschule, genutzt werden soll. Ziel der Planer war es unter anderem, dass das neue Schulgebäude sowohl zum Ort als auch zur Umgebung passen müsse.

Wichtig seien flexible Lernlandschaften, die neue Unterrichtsformen ermöglichen. Gestaltet werden offene Lernbereiche mit natürlicher Belichtung von beiden Seiten. Außerdem wurde darauf geachtet, dass sich vielleicht in Zukunft ergebende Veränderungen bei den Raumanforderungen problemlos verwirklichen lassen. Neben den klassischen Lernbereichen werden nicht zuletzt moderne Technik- und Chemieräume eingerichtet. Diese können auch von der Realschule benutzt werden.

Der laufende Schulbetrieb kann während der Bauarbeiten weitergeführt werden. Der vorgesehene langgestreckte dreigeschossige Baukörper mit Satteldach wird die städtebauliche Struktur des Campus erweitern. Es werden auch die vorhandenen Baustrukturen konsequent ergänzt, so das Ziel der Planer. Durch den Neubau entsteht ein neuer grüner Innenhof zwischen Gymnasium und dem angrenzenden großen Parkplatz.

Abzüglich erwarteter Zuschüsse dürfte die Gemeinde einen Anteil von Eigenmitteln in Höhe von 2,6 Millionen Euro aufbringen müssen. Der Anteil könnte auf drei Millionen Euro steigen, wenn erwartete Zuwendungen vom Staat ausbleiben.

Standen im Februar bei einer ersten Kostenschätzung 7,2 bis acht Millionen Euro als Kostenrahmen im Raum, stiegen die Annahmen bei konkreterer Planung auf rund zehn Millionen Euro. Das Raumprogramm musste in enger Abstimmung mit den Schulleitungen angepasst werden.

Die Kostenberechnung von 9,35 Millionen Euro enthält noch keine Gestaltung der Außenanlagen. Außerdem muss noch über die Art von Be- und Entlüftung gesprochen werden. Christof Bühler (Bürgerliste) kommentierte deshalb die vorgelegten Zahlen mit den Worten: „Das alles ist also eine grobe Kostenschätzung, die noch nicht belastbar ist.“ Dies wurde von Seiten des Architekten eingeräumt.

Auf die Kostenseite ging Kämmerer Stephan Gerster näher ein. Da es sich bei dem Vorhaben um einen „größeren Erweiterungsbau“ handelt, ist mit einer höheren Förderung als bei einem reinen Neubau zu rechnen. Nach den bisher geführten Gesprächen beim Regierungspräsidium in Tübingen geht Gerster davon aus, dass bei Gesamtkosten von 9,35 Millionen Euro insgesamt Zuschüsse in Höhe von 6,838 Millionen Euro fließen können. Damit muss die Gemeinde rund 3,65 Millionen Euro Eigenmittel aufbringen, von denen eine Million durch Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock erwartet wird.

Die eine oder andere Unwägbarkeit ist in allen Rechnungen enthalten. Von der Verwaltung wurde aber auch die berechtigte Hoffnung in den Raum gestellt, dass „uns das Konjunkturprogramm im Rahmen der Corona-Hilfen in die Karten spielen könnte“, so Bürgermeisterin Sandra Flucht. Kämmerer Gerster ist es für seine Finanzplanung wichtig zu sehen, wie viele Eigenmittel die Gemeinde aufbringen muss. Sein Kommentar dazu: „Stand jetzt und heute können wir mit unserer Planung fortfahren.“

Das sah auch das Ratsgremium so. Ohne weitere Aussprache wurden Entwurf und Kostenberechnung einstimmig gebilligt. Jetzt kann der Bauantrag gestellt werden. Bauleistungen hingegen werden erst in einer späteren Gemeinderatssitzung vergeben.