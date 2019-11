„Christsein gegen den Trend“ weckt großes Interesse

Mehr als 800 Gästen haben das Herbstfest in Wilhelmsdorf besucht. Eingeladen hatten verschiedene Veranstalter und Initiativen unter Federführung der Lebendigen Gemeinde, Christusbewegung Oberschwaben. Unter dem Oberthema „Christsein gegen den Trend“ erlebten die Zuhörenden laut einer Pressemitteilung der Veranstalter spannende Vorträge von Referenten und Bestsellerautoren, unter anderem von dem Fernsehjournalisten und Evangelisten Peter Hahne aus Berlin.

Unter der Leitung von Pfarrer Heiko Bräuning begann der Tag mit einem imponierenden Familiengottesdienst, an dem mehr als 100 Kinder teilnahmen. Eindrucksvoll schilderte Bräuning zusammen mit seinem Sohn Pascal die Mühe des Alltags, Bälle so zu parieren, dass „der Kasten dabei sauber“ gehalten wird. Was, wenn dies nicht gelingt? Dann, so Bräuning, können sich Christen darauf verlassen, dass sie durch ihren Glauben an Christus eine Macht auf ihrer Seite haben, die immer wieder aufhilft und auch bei Erfahrungen des Verlustes und der Niederlage wieder von vorne anfangen lässt, so das Schreiben.

Inspirierender Vortrag von Pfarrer Ulrich Parzany

Im Anschluss daran hielt Pfarrer Ulrich Parzany aus Kassel einen inspirierenden Vortrag über das Thema „Was kommt auf uns zu“. Dabei stand auch die Erwartung im Raum, dass Christen wüssten: „Das Beste kommt noch“, rechneten sie doch laut Parzany mit der Wiederkunft des Herrn, was manche Prioritäten zurecht rücke.

Nach einer zweistündigen Mittagspause kündigte Moderator Heiko Bräuning den Fernsehjournalisten und Bestellerautoren Peter Hahne an. Dieser nahm die über 800 Zuhörer in seinen Bann mit messerscharfen gesellschaftspolitischen Trends und Analysen, heißt es in dem Pressebericht. Hahnes journalistischer Blick von oben auf die Situation in Deutschland und die Gesellschaft wurde von den Besuchern mit der Note 1,2 für seinen Vortrag und langanhaltenden Beifall belohnt.

360 Trends in den kommenden Jahren

Der Zukunftsforscher Andreas Walker rundete den Tag ab mit einem Impulsreferat über die Trends, die bevorstehen. So werde sich die Menschheit mit über 360 Trends in den kommenden Jahren auseinandersetzen, unter anderem einer Feminisierung der Gesellschaft, da der Großteil der Bevölkerung weiblich sein werde. Ein Ergebnissen des Hoffnungsbarometers, in dessen Analyse die größten Sinn- und Hoffnungsstifter der Deutschen abgefragt werden, sei, dass Familie und Gemeinschaft an vorderster Stelle stehen.

Parallel zum Programm der Erwachsenen war der Bodyguard und Trainer Michael Stahl angereist, der für die Jugendlichen ein spannendes Programm bot und der Frage nachging „Was macht mich wirklich stark fürs Leben?“.