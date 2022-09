Bus streift Auto – hoher Sachschaden

Auf rund 16000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwoch kurz nach 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hoffmannstraße entstanden ist. Das teilt die Polizei mit. Mutmaßlich aufgrund beschlagener Scheiben übersah der Fahrer eines Linienbusses einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat. Durch den Streifvorgang wurde dieser erheblich beschädigt und auf den Gehweg geschoben. Sowohl der Busfahrer als auch die etwa 25 Fahrgäste blieben unverletzt. Am Omnibus entstand ebenfalls Sachschaden.