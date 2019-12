Betreuungsverein zeigt mit Ehrenamtlichen seine Stärken

Das Miteinander von Menschen mit verschiedenen Einschränkungen und den Einwohnern der Inklusions-Gemeinde Wilhelmsdorf ist beispielhaft. Diese Wechselbeziehungen sind facettenreich, sie wirken sich in den verschiedensten Lebenslagen aus. Ob es die Begegnungen im täglichen Leben sind oder das Miteinander im örtlichen Sportverein – überall zeigt sich das besondere zwischenmenschliche Verhältnis, das in dem von vielerlei sozialen Strukturen geprägten Ort gelebt wird. Am Tag des Ehrenamts am Donnerstag, 5. Dezember, werden die Menschen gewürdigt, die ihre Fähigkeiten unentgeltlich für andere einsetzen. Ein außergewöhnliches Beispiel dafür zeigt sich im Betreuungsverein Wilhelmsdorf.

Wichtiges Bindeglied

Ein wichtiges Bindeglied stellen Dorfbewohner dar, die sich im Ehrenamt engagieren. Ein weitgehend einmaliges Konstrukt ist dabei im 1981 gegründeten Betreuungsverein Wilhelmsdorf zu finden. Hier übernehmen ehrenamtlich wirkende Betreuungspaten wichtige Aufgaben für Erwachsene, die aufgrund verschiedener Einschränkungen ihre alltäglichen Angelegenheiten nicht selbst bewältigen können. Geistige Behinderung oder psychische Erkrankungen können Anlass dafür sein, dass vom Amtsgericht eine Betreuung angeordnet wird. Während drei hauptamtliche Mitarbeiterinnen hauptsächlich die immer komplizierter werdenden rechtlichen Aufgaben übernehmen, kümmern sich die derzeit 18 Betreuungspaten weitgehend um die persönlichen Kontakte und deren individuelle Bedürfnisse.

Erste Betreuung außerhalb des Vereins

Einer, der viel Erfahrung mitbringt, ist Kurt Lamprecht. Der 76-Jährige übernahm eine erste Betreuung außerhalb des Vereins, als er noch Ausbilder für metallbearbeitende Berufe in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Wilhelmsdorf war. So kümmerte Lamprecht sich zunächst um einen Mann, dem er die Liebe zur Gartenarbeit vermittelte. Mit ihm gibt es noch heute enge Beziehungen. Seit Kurt Lamprecht Betreuungspate ist, vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht Menschen besucht, denen er bei der Gestaltung ihres Lebens hilfreich unter die Arme greift. „Die Betreuten sind immer wieder froh und glücklich uns zu sehen“, berichtet Lamprecht von seinen Besuchen. „Wir plaudern miteinander, erzählen uns etwas Wichtiges oder machen auch einfach nur einen Spaß.“

Zeit nehmen für die Betreuung

Erleichtert wird Lamprecht seine segensreiche Tätigkeit durch die Tatsache, dass er einige der Menschen, die er regelmäßig besucht, teilweise schon seit über 40 Jahren kennt, da diese damals in der Werkstatt bei ihm arbeiteten. „Wir reden noch viel über das gemeinsam Erlebte. Wir freuen uns über alte Geschichten und lachen darüber“. Welche Freude er im Ehrenamt spürt, fasst Kurt Lamprecht so zusammen: „Es ist eine gute und schöne Aufgabe, so man sich die Zeit nimmt, Betreuungspate zu sein.“

Zuhören ist wichtig

Auch Patin Hanna Stäbler-Breitmayer gehört zu denen, die ihre Freizeit betreuten Menschen widmen. „Die erzählen gerne von ihren ganz persönlichen Erlebnissen“, weiß sie zu berichten. Einer von den Betreuten vertraute ihr an, „dass er verliebt ist“, erinnert sie sich an eine der Begegnungen der eher sehr privaten Art. Zuhören sei wichtig, aber auch Ratschläge sind gefragt. Unabhängig zu den vereinbarten Treffen gibt es ganz spontane Begegnungen auf der Straße. Man kennt sich, man vertraut sich. Auch hier ist Wilhelmsdorf eine Vorzeigegemeinde.

„Unsere Ehrenamtlichen kümmern sich um das Mitmenschliche, wir kümmern uns um die harten Fakten.“ Geschäftsführerin Patricia Huß

Durch diese persönlichen Kontakte können die Paten den Hauptamtlichen wertvolle Tipps geben, wenn Fragen rund um die Betreuung geklärt werden müssen. Da geht es zum Beispiel um den Wunsch eines Klienten, dass er künftig außerhalb der Behindertenhilfe selbstständig wohnen möchte. Am runden Tisch wird beraten, ob ein solcher Wunsch erfüllt werden könnte oder ob es illusorisch ist, dass der Betreffende ohne intensive Betreuung leben kann. Paten springen ein, wenn ein Betreuter den Wunsch äußert, einmal an den Bodensee zu fahren, um dort Kaffee zu trinken. „Unsere Ehrenamtlichen kümmern sich um das Mitmenschliche, wir kümmern uns um die harten Fakten“, verdeutlicht Patricia Huß die Symbiose zwischen Paten und Hauptamtlichen.

167 Ordner

Im Büro des Vereins herrscht geschäftiges Treiben. Die Räume werden vom Sozialunternehmen Die Zieglerschen im Haus Hoffnung zur Verfügung gestellt, eine durchaus passende Adresse. Geschäftsführerin Patricia Huß, seit 2014 an Bord, bespricht mit ihren Mitarbeiterinnen Margarethe Dick und Heike Brielmaier die anstehenden Aufgaben. Welch breites Aufgabenfeld der Betreuungsverein ausfüllt, ist an der ausladenden Aktenwand ablesbar. 167 Ordner mit den Unterlagen der betreuten Menschen, jeweils beklebt mit einem Foto, geben der Betreuungsarbeit ein Gesicht. Der jüngste Betreute ist 18 Jahre alt, die bisher Älteste starb kürzlich im stolzen Alter von 99 Jahren.

Großes Aufgabenspektrum

In erster Linie wird laut Satzung die rechtliche Betreuung von Menschen mit Behinderung übernommen, die in den Einrichtungen der Behindertenhilfe der Zieglerschen begleitet werden. Zu den wesentlichen Aufgaben gehören die Vertretung gegenüber Behörden, die Gesundheitsfürsorge, Fragen rund um das Vermögen, aber auch die Aufenthaltsbestimmung. Patricia Huß betont bei der Schilderung des Aufgabenspektrums, dass ergänzend dazu auch Auskünfte an Hilfesuchende erteilt werden, die meist im familiären Umfeld mit Betreuungsfragen konfrontiert werden. Ein bis zwei Anfragen kommen wöchentlich, sowohl telefonisch als auch bei persönlichen Besuchen.

Enge Verzahnung

Ein unersetzliches Bindeglied zwischen den rechtlichen und persönlichen Belangen in der Betreuungsarbeit bilden die Paten. Die enge Verzahnung von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und den Betreuungspaten dürfte in dieser Art weitgehend Ihresgleichen suchen. Patricia Huß formuliert die Ziele dieser ehrenamtlichen Arbeit einprägsam: „Damit wir den Willen und das Wohl unserer Klienten optimal vertreten können, legen wir besonderen Wert auf eine gute Beziehungsebene. Dabei spielen unsere 18 ehrenamtlichen Mitglieder, die als Patinnen und Paten im Einsatz sind, eine ganz wichtige Rolle. Sie erfüllen die persönlichen Kontakte zu den betreuten Menschen mit Leben und bauen so einzigartige Bindungen auf.“