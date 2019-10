Behindertenhilfe bekommt E-Auto

Die St. Jakobus-Behindertenhilfe in Zußdorf hat jetzt ein E-Auto: Die Volksbank Altshausen übergab einen elektrisch betriebenen VW e-Up an die Sozialeinrichtung. Das Fahrzeug wurde über das Sozialprojekt „VRmobil“ finanziert, wie es in einer Pressemitteilung der Bank heißt. Drei Jahre lang komme das regionale Geldinstitut für die Leasingkosten auf. Anschließend könne das Auto kostengünstig übernommen werden. Das Fahrzeug wird laut Mitteilung sowohl für Fahrten im Rahmen der therapeutischen Förderung von behinderten Kindern eingesetzt, als auch für den Transport zu Arztterminen oder Besorgungen in der Gemeinde. Ebenso sind einzelne Kinder darauf angewiesen, wenn sie zur Reittherapie gefahren werden sollen oder Kindergärten besucht werden.