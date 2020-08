Behinderte Menschen schütten Minister Lucha ihr Herz aus

Was bewegt Menschen mit Behinderungen in diesen schwierigen Coronazeiten? Antworten darauf sind einem Brief zu entnehmen, den 19 Bewohner der Häuser Schatten und Zuflucht der Behindertenhilfe des Sozialunternehmens Die Zieglerschen in Wilhelmsdorf an Sozialminister Manne Lucha schrieben. Der beließ es nicht nur bei einer schriftlichen Antwort, sondern er stellte sich jetzt einer Frage- und Antwortrunde vor Ort.

Katharina Roth, Leiterin der beiden Häuser, fasste knapp zusammen, was die Personen mit Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit, rund um die Veränderungen durch das Coronavirus umtreibt. Es sei gelungen, die coronabedingten Regelungen den Betreuten weit möglichst zu vermitteln. Diese hielten sich auch an die Vorgaben und Regeln, die starke Einschränkungen im täglichen Leben mit sich bringen. Zwar gab es zwischenzeitlich Lockerungen, die jedoch nicht in vollem Umfang auf die Menschen zutreffen, die stationär betreut werden müssen. Katharina Roth dazu: „Es entsteht für unsere Betreuten der Eindruck, dass die Politik sich wenig Gedanken über sie macht. Sie fühlen sich, als wären sie Menschen zweiter Klasse.“ Dabei legen die Betroffenen großen Wert darauf, Teil der Gemeinschaft zu sein und so selbstbestimmt wie möglich zu leben.

Zwischen Verfassen des Briefs und dem Besuch von Manne Lucha in Wilhelmsdorf veränderten sich einige Vorgaben. Zwischen Ende Mai und heute konnten die Werkstätten ihre Tore wieder für alle Beteiligten öffnen. Natürlich unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygienebestimmungen. Das heißt, dass gleichzeitig nur sehr viel weniger Menschen in der Werkstatt sein können. Ein Problem ist seither der Corona-konforme Transport der Beschäftigten. Mittlerweile bekommen alle Beschäftigten im Werkstatt- sowie Förder-und Betreuungsbereich ein Angebot, allerdings nicht dasselbe wie vor Corona.

Manfred Benz zeigt sich froh, dass er jetzt wieder arbeiten darf. „Die Corona-Zeit war und ist langweilig und blöd“, sagt das Mitglied des Bewohnerbeirats. Er sei sich eingesperrt vorgekommen. Immerhin dürfe er jetzt wieder in sein Lieblingslokal am Saalplatz oder im benachbarten Haarstudio kehren. Ähnlich schildert Thomas Kessler seine Befindlichkeiten. „Es ist langweilig, wir hatten nichts zu tun.“ Er trage die Maske, halte Abstand und desinfiziere sich. Immerhin dürfe er jetzt wieder bei den Landschaftsgärtnern etwas arbeiten. „Zum Glück darf ich bei der TSG Wilhelmsdorf Fußball spielen. Das ist mir wichtig.“

Schlimm war und ist die Zeit der Corona-Einschränkungen für Benjamin Reiss, der in der Gärtnerei beschäftigt ist. „Wir sind uns vorgekommen wie im Streichelzoo.“ Reiss meint die Tatsache, dass ein Gartenbereich mit einem Absperrband abgeteilt wurde, um sich während der strengen Auflagen ungezwungener im Freien aufhalten zu können. Der junge Mann beklagt, dass er lange seine Freundin, Bewohnerin einer anderen Gruppe in Wilhelmsdorf, nicht sehen konnte. „Und meine Mama durfte ich auch nur mit Abstand am Zaun sprechen.“

Minister Manne Lucha betonte, dass die Arbeit der Betreuten genauso wertvoll sei wie seine im Ministerium, aber er warb gleichzeitig für Verständnis dafür, dass „wir heute noch nicht zum Leben wie vor der Corona-Pandemie zurückkehren können“. Nicht jeder könne mit dem Laptop von zuhause aus arbeiten. „Das geht bei Ihren Arbeitsplätzen natürlich nicht. Wer in der Gärtnerei arbeitet, der muss auf den Acker und ins Gewächshaus. Wer in der Werkstatt arbeitet, muss mit Werkzeug und Maschinen schaffen.“ Die Entwicklung der Fallzahlen zeige, dass die Gefahr sich anzustecken nicht gebannt ist, aktuell eher zunehme.

Der Sozialminister bat seine Gesprächspartner, noch Geduld zu haben. Er dankte allen Beteiligten für ihre Disziplin und das Einhalten der Regeln. „Sie haben durch Ihr kluges Verhalten einen wichtigen Beitrag geleistet, dass wir Schritt für Schritt in den Alltag zurückkehren können.“