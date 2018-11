Das Flair einer Bar sucht man auf dem Land meist vergebens. In der Scheune in Wilhelmsdorf sieht das anders aus: Jeden Donnerstag ist dort „After Work“ mit Bier, Wein, Cocktails und einer Kleinigkeit zu essen. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem man sich ganz unkompliziert treffen kann“, sagt Stefanie Rilling, Leiterin des After-Work-Ressorts im Kulturverein Wilhelmsdorf, „und das klappt bisher ziemlich gut“, resümiert sie zum ersten Geburtstag der Veranstaltung.

Mit viel Handarbeit, roten Sofas aus Ebay-Kleinanzeigen und kleinen, aber feinen Accessoires wurde das einst recht karge Foyer der Scheune in einen Raum zum Wohlfühlen verwandelt. „Wir haben uns in Großstadtbars umgesehen und Inspirationen gesammelt, was denn gerade angesagt ist“, erzählt Rilling im Gespräch mit der SZ. Nun dominieren die Farben rot und schwarz das Foyer, das von Lichterketten und Kerzen in ein sanftes Licht getaucht wird.

Doch mit dem After Work geht der kulturelle Anspruch des Vereins nicht verloren: Eine wechselnde Bilderausstellung schmückt die Wände, in der Lyrik-Ecke gibt es Texte zum Lesen und Mitnehmen, und jeder Gast darf den Plattenspieler je nach Gusto mit dem Besten der vergangenen Musikjahrzehnte bestücken. Inzwischen wird das Foyer auch vor regulären Kulturveranstaltungen wie beim After Work geschmückt.

Ein siebenköpfiges Team aus ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern kümmert sich um Planung, Einkauf und Service an den Abenden. Außerdem feilen sie ständig an neue Ideen, laden Bands ein und machen Motto-Abende. „Inzwischen haben wir einige Stammgäste“, erzählt Rilling, „und es gab noch keinen Abend, an dem wir kein neues Gesicht begrüßen durften. Ich glaube, wir sind so langsam in Wilhelmsdorf angekommen.“

„So etwas hat hier gefehlt“

„Wilhelmsdorf hat ein solcher Ort gefehlt, an dem man sich in entspannter Atmosphäre treffen und einfach unterhalten kann“, meint Susanne Rabus, die seit der ersten Stunde Stammgast ist. Auch Eberhard Bleher ist regelmäßiger Gast: „Die gastronomische Auswahl auf dem Land und im Speziellen hier in Wilhelmsdorf ist nicht sonderlich groß. Früher hat man sich mit Freunden eben zu Hause oder gar nicht getroffen. Deshalb bin ich froh, dass wir nun das After-Work als Alternative haben.“

Lothar Rilling-Riehmann, Vorsitzender des Kulturvereins, ist mit der Entwicklung der wöchentlichen Veranstaltung sehr zufrieden. Er freut sich vor allem, dass auch Abseits der regulären Veranstaltungen wie Theateraufführungen, Konzerte und Kinovorstellungen Menschen in die Scheune gelockt werden. „Ursprünglich wollten wir uns nach einem Jahr mit gesamten dem Team zusammensetzen und eine Art Fazit ziehen, ob wir die Veranstaltung fortsetzen wollen“, erzählt der Vorsitzende, „das haben wir aber ganz vergessen, weil der Zuspruch Donnerstag für Donnerstag so groß war.“

Heute feiert das After Work seinen ersten Geburtstag. Wie schon häufiger wird es auch an diesem Abend Live-Musik mit Verkostung sowie einer Happy Hour geben.