Baden im Lengenweiler See ist erlaubt

Die Badestelle Lengenweiler See ist für die Wilhelmsdorfer Bevölkerung ein beliebtes Ziel zur Freizeitgestaltung. Nachdem die Meteorologen nach derzeit wechselhaftem Wetter für die kommende Woche Temperaturen bis nahe 30 Grad Celsius versprechen, stellt sich für potenzielle Badegäste die Frage, wie es in Zeiten der Corona-Krise mit allen damit verbundenen Einschränkungen mit der Nutzung des Freizeitgeländes aussieht.

Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erklärte Bürgermeisterin Sandra Flucht dazu: „Nach derzeitigem Stand darf am Lengenweiler See gebadet werden.“ Offiziell sind die Liegewiese und damit auch die Umkleidekabinen gesperrt. Ob eine Toilette offen gehalten wird, muss noch entschieden werden. Ein Aufenthalt auf der Liegewiese in Gruppen ist untersagt. Abstände und die allgemeinen Hygienevorschriften müssen von den Badegästen eingehalten werden. „Das ist die augenblickliche Lage, die sich aber, wie immer, je nach gesetzlicher Regelung und dem Verhalten der Leute ändern kann.“

Im Gegensatz zu einem gemeindeeigenen Freibad muss bei einer Badestelle keine Badeaufsicht gestellt werden. Im Gegenzug wird auch kein Eintritt verlangt. Jeder Badegast nutzt das Gelände und das Seewasser auf eigene Gefahr. Schon in den vergangenen schönen und warmen Apriltagen wurde die Badestelle vereinzelt bevölkert. Es gab dabei keine Probleme mit den Vorschriften.