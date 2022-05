Autos stoßen bei Pfrungen frontal zusammen

Auf der Landesstraße 201b zwischen Ruschweiler und Pfrungen sind am Dienstagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Zwei Personen wurden teils schwer verletzt.

Laut Pressestelle der Polizei befuhr eine 84 Jahre alte Frau in ihrem Opel die Landesstraße in Richtung Pfrungen, als sie um kurz vor 18 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn kam und dort frontal mit dem Renault eines 49-Jährigen zusammenstieß.

Durch den Unfall wurde der 49-Jährige leicht verletzt, die Unfallverursacherin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, am Renault in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Sigmaringen übernommen.