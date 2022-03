Autos auf Parkplatz aufeinander geschoben

Beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Öschweg ist eine Autofahrerin am Montag zur Mittagszeit gegen ein geparktes Auto gefahren und hat dieses auf einen weiteren Wagen aufgeschoben. Die 87-jährige Ford-Fahrerin verwechselte während des Rückwärtsfahrens das Gas- und das Bremspedal, weshalb sie gegen einen hinter ihr geparkten Toyota prallte. Durch die Kollision wurde dieser auf einen VW geschoben. An den drei Autos entstand laut Polizei insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 12 000 Euro.