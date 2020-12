Auto und Milchlaster krachen ineinander

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Milchlaster ist am Samstagvormittag in Wilhelmsdorf ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstanden. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. So fuhr eine 55-jährige Autofahrerin von der Hauptstraße in die Lengenweiler Straße. Hierbei übersah sie, laut Polizei, den auf der bevorrechtigten Straße von links kommenden Milchlaster. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.