Beim Abbiegen von der Hauptstraße in den Raiffeisenweg ist am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr ein Passat-Fahrer mit seinem Fahrzeug zu weit nach links geraten und prallte dabei gegen einen entgegenkommenden Ford. Nach Angaben der Polizei entstand dabei an den beiden Fahrzeugen jeweils ein Schaden von rund 6000 Euro.